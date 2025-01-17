Казахский фастфуд, шоколад с куртом и кофе с жентом

«Сюда приезжает много иностранцев, которые хотят попробовать что-то необычное»

В Алматы, недалеко от «Зеленого базара» находится кофейня Tereze, которая открылась в прошлом году. Помимо классического кофе, здесь предлагают авторские напитки – клубничный латте с куртом и раф с жентом и сырной пенкой.

Олег Зуев, один из основателей кофейни, работает фотографом в собственной студии в том же доме, где располагается Tereze.

Однажды он написал своей сестре Анне Коломийченко, которая имеет опыт в этой сфере, об идее открыть кафе. Так брат и сестра начали работать вместе – первый отвечает за концепцию, вторая в ответе за все, что связано с меню.