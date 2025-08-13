«Здесь все против войны»: как в Актобе прошёл андеграундный рок-фест «Суховей»

В Актобе прошёл «Суховей» – независимый фестиваль андеграундной музыки, который с 2001 года собирает музыкантов и зрителей, ценящих свободу и антивоенные идеи. Его основатель и организатор – лидер известной панк-группы «Адаптация» Ермен Ержанов. В этом году он впервые вывел праздник из баров на открытый воздух, превратив пляж за городом в площадку, где панк, тяжёлый рок и культурная провокация встретились с полицейскими и охраной. И обошлось без стычек.
«Суховей» проходит в Актобе с 2001 года для местных музыкантов и любителей независимой рок-музыки в западном Казахстане (и немного за его пределами) фестиваль стал легендарным. Во-первых, там каждый год играет любимая многими «Адаптация», во-вторых, Ермен приглашает выступать разные и очень интересные коллективы. Мне всегда казалось, что фестиваль больше про панк, но сам Ермен говорит, что «Суховей» больше про свободу и независимость.
«Здесь играют музыканты, которые сами хозяева своему творчеству и не зависят от каких-либо коммерческих и государственных структур, – говорит Ермен Ержанов. – В 2001 году, когда «Адаптация» начала активно гастролировать по постсоветскому пространству, у меня возникла идея этого фестиваля: почему наш зритель не имеет возможности услышать хорошую музыку? И я стал их приглашать. За 15 «Суховеев» (фестиваль проходит не ежегодно) здесь выступали музыканты из Украины, России, Беларуси, Великобритании, Казахстана… Где-то около 40-50 исполнителей приезжали сюда. В Казахстане точно нет такого города, где бы могли увидеть столько андеграунда».
На правах основателя и организатора «Суховея» Ермен Ержанов сам выбирает, кого приглашать на фестиваль. С 2022 года к музыкальным предпочтениям прибавились предпочтения политические: музыканты, которые выступают на «Суховей», должны иметь антивоенную позицию.
– У меня не играют люди, поддерживающие войну, – говорит Ермен. – Я за этим слежу. В принципе, с 2022 года можно считать, что любой фестиваль «Суховей» – антивоенный. Особенно это было видно в 2022 году, когда мы все встретились в Актобе и были под впечатлением от страшных перемен. Я стараюсь держать планку: у меня играют только антивоенные музыканты.
В этом году на «Суховей» приехали панк-группа «Режим» (Алматы-Воронеж), «Ferum project» из Уфы, очень тяжёлая группа «Kuturar» из Якутска, которые поют свои песни на языке саха и коллектив патлатых бородачей с родины панк-рока – Великобритании. Англичане играли максимально тяжёлую музыку и название выбрали тоже не из лёгких – «Krupskaya». Я всё время собирался спросить ребят, почему именно «Krupskaya», но каждый раз наши пути расходились: то я убегал с фотоаппаратом ловить кадр, а они шли за пивом. То они отправлялись настраивать оборудование, а за пивом уходил уже я.
Впервые за свою многолетнюю историю «Суховей» проводился не в баре, а на открытом воздухе – на пляже за городом. Алкоголь на фесте продавался свободно и это приводило следящих за порядком полицейских и охранников пляжа в немое изумление. Кажется, никто из них не видел в одном месте столько людей навеселе, чьи энергичные танцы мало чем отличались от нарушения общественного порядка, а то и вовсе напоминали нечто антиправительственное.
В самом начале концерта уже подвыпивший любитель панк-рока начал танцевать в опасной близости от одного из охранников. Тот прихватил его крепкой рукой за шею и со словами «э, не прыгай тут!» отвёл в сторону для разговора. Они наскоро обсудили произошедшее, после чего, к моему большому удивлению, мирно разошлись.
– Он ни разу не был на рок-концерте, братан, я ему попытался объяснить, что танцевать – это нормально, – сказал мне потом тот самый подвыпивший мужчина.
За тем охранником я следил весь вечер. Больше он никого на шею не прихватывал, хотя в глазах по-прежнему читалось изумление, граничащее с лёгким шоком. Ермен Ержанов назвал это культурной провокацией и воздействием на неокрепшие умы. А ещё добавил, что на фестивале не было ни одной стычки гостей с полицией. Я, кстати, тоже не видел.
– Это не может не радовать, – резюмировал Ермен, когда мы созвонились с ним после фестиваля. – И полиция, и охранники в какой-то момент увидели, что все эти ребята – и музыканты и зрители – вполне вменяемые. И что это у них просто такой кайф – слушать такую музыку и так себя вести. И что никакой агрессии от этих ребят не будет.
Агрессии и правда не было. Все были счастливые, танцевали, пили пиво и орали до хрипоты любимые песни. Уже под самый занавес фестиваля на сцену вышла «Адаптация». В последние годы музыка Ермена стала настолько антивоенной и политизированной, что даже удивительно, как всё это можно петь в современном Казахстане, да ещё перед стоящими рядом полицейскими. Поэтому когда Ермен запел одну из своих новых песен «Нефть в обмен на продовольствие, смерть приносит избавление. Миром правят старики – мавзолейные явления», я наблюдал за реакцией полицейских. Ничего, стояли, слушали, следили за порядком. Может быть даже вслушивались в слова. Может быть даже с чем-то соглашались.
