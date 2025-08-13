«Здесь все против войны»: как в Актобе прошёл андеграундный рок-фест «Суховей»

На правах основателя и организатора «Суховея» Ермен Ержанов сам выбирает, кого приглашать на фестиваль. С 2022 года к музыкальным предпочтениям прибавились предпочтения политические: музыканты, которые выступают на «Суховей», должны иметь антивоенную позицию.

– У меня не играют люди, поддерживающие войну, – говорит Ермен. – Я за этим слежу. В принципе, с 2022 года можно считать, что любой фестиваль «Суховей» – антивоенный. Особенно это было видно в 2022 году, когда мы все встретились в Актобе и были под впечатлением от страшных перемен. Я стараюсь держать планку: у меня играют только антивоенные музыканты.