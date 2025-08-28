Как добраться из Казахстана в Турцию на машине. Часть II

11 июня 24 человека на пяти машинах отправились в автопутешествие из Алматы в Анталью. Маршрут: Алматы-Шымкент-Кызылорда-Аральск-Актобе-Атырау-Астрахань-Грозный-Тбилиси-Батуми-Трабзон-Амасья-Гореме-Ыспарта-Памуккале-Чешме-Олюдениз-Анталья.
Инициатор этого путешествия Дильмурат Зикрыяров продолжает рассказывать о всех дорожных нюансах. На этот раз о том, как пролегал путь через Россию и Грузию.
День 7–9: Россия.
Астрахань → Грозный → Верхний Ларс
Астрахань встретила нас солнцем и наглой мошкарой. Она лезет в глаза, нос, уши и временами больно кусает. Она преследует тебя везде, так что ты даже начинаешь её уважать за трудолюбие. Ведь не каждый может работать с такой самоотдачей.
Город на Волге словно набор контрастов: с одной стороны, уездный российский колорит, непривычный для нас, с другой — вокруг много привычных азиатских лиц на улицах, будто никуда и не уезжал. Роскошный белоснежный Кремль и купеческие особняки, а за углом — пыльные панельки, знавшие лучшие времена.
Атмосфера почти провинциальная, цены приятные, кухня вкусная, овощи и фрукты — ароматные. О том, что страна ведет войну, напоминает то, что в России не работают международные платежные карты (VISA, Mastercard) и все привычные нам сервисы: Booking, Instagram и т.п. С обменом валюты тоже большие сложности, рубли необходимо купить на территории Казахстана. Меняйте с запасом: за отели, еду, топливо вам придётся платить только наличными.
Из Астрахани выезжать легко и красиво. Впереди долгий день и сотни километров. Сегодня нам нужно проехать сразу через несколько российских регионов и доехать до Грозного. Астрахань → Калмыкия → Дагестан → Чечня. А завтра через Северную Осетию нам необходимо доехать до Верхнего Ларса.
Дорога тянется сквозь череду астраханских и калмыкских посёлков, поэтому здесь много камер и постоянные ограничения скорости. В России важно быть очень внимательным с правилами ПДД: ремни — для всех, даже на задних сиденьях. Но допустимо превышение скорости +20 км./ч. Наша колонна идёт собрано, именно здесь я чувствую, что мы настоящая команда.
Асфальт то идеальный, то с латками, а ландшафт радует множеством рек и речушек.
В Дагестане нас встречают горы на горизонте, свежий ветер и первый КПП. Выходим, показываем машины, выборочно берём чемоданы на досмотр. Все взрослые — с документами на проверку, как при пересечении границ. Приятный сюрприз — всё максимально корректно, вежливо, с улыбками, и даже помощь с багажом. «Хорошей дороги!» — и мы едем дальше.
А дальше встреча с суровыми лицами местных инспекторов ДПС. Важный совет: не выходите из машины, не отстёгивайте ремни, просто сидите и ждите пока к вам подойдут. Любое ваше движение — это сигнал для инспектора, что с вами можно «поработать». Здесь быстро понимаешь, что ты чужак, и вам дают это почувствовать.
В Чечне особый порядок: дороги чистые, палисадники ухожены, мечети сверкают в солнечных лучах. Главное впечатление от этой республики — очень чистые посёлки. Чистотой и аккуратностью могут поспорить с австрийскими и немецкими деревушками.
Грозный мы увидели на закате: живописный спуск в долину, крыши города впереди, и вот мы уже в столице Чечни. Здесь нас нагоняет ливень, который скорее благословение, а не кара небесная. А одного нашего товарища ждёт неприятное открытие: за 20 метров от парковки до входа в отель ему делают не меньше пяти замечаний. Он в шортах. Не самая удачная идея для Грозного и немыслимое нарушение местных устоев. Находим ему брюки.
Мы настолько голодны, что выбираем первую попавшуюся домашнюю столовую в двух шагах от отеля. Знакомство с аутентичной чеченской кухней прошло отлично. Ставим галочку и жирный плюс.
Вечерний Грозный — это огни высоток, подсветка мечети «Сердце Чечни», модные кофейни и красивые люди вокруг. Всё это производит впечатление города, который хочет, чтобы о нём думали хорошо. Следы прошлых трагедий тщательно прячут, но они есть. Это видно по застройке, за пределами сияющего огнями проспекта им. В.В. Путина —между зданиями видны пустые пространства. Как напоминание, что прошлое никуда не уходит и оно ещё здесь. Эти пустоты молчат громче любого залпа.
Чечня и люди производят только положительное впечатление. Вернемся сюда в лучшие времена.
Утром ранний выезд, мы двинулись дальше, в сторону Северной Осетии. Ехать почти три часа. Стоило ночевать во Владикавказе, чтобы попасть к Верхнему Ларсу не позже восьми утра. Но мы сами пишем эту историю и этот путь.
В Осетии дороги становятся лучше, но навигаторы начинают сбоить, связь пропадает. И снова КПП. Как напоминание неспокойности региона и текущей войны. Некоторые участки — закрытые зоны для иностранцев, поэтому маршрут надо проверять заранее. После Назрани мы объезжаем Владикавказ и делаем крюк через Беслан, чтобы избежать неприятных финансовых сюрпризов. К сожалению, на этом участке все ещё существует практика сравнительно честных способов отъёма денег у граждан.
Как бы то ни было, это сработало.
Дорога снова становится кинематографичной, с умопомрачительными горными панорамами. Склоны всё круче, а Терек бежит рядом, будто подгоняя нас. Чем ближе к Верхнему Ларсу, тем красивее становится путь.
Верхний Ларс встречает нас ещё более головокружительными видами. Красота, от которой захватывает дух. И мы упираемся в колонну машин.
Советы для участка Астрахань-Грозный-Верхний Ларс:
· Страховка: делайте сразу после въезда на территорию
· ПДД: в России +20 км/ч к разрешённой скорости, ремни пристёгнуты у всех, даже сзади. Камер много.
· КПП: будьте готовы к досмотрам, пакуйте вещи компактно.
· Одежда: в Чечне не носят шорты (особенно мужчины), отдайте предпочтение закрытой одежде, и мужской, и женской.
· Ночёвка: если едете к Верхнему Ларсу, ночуйте во Владикавказе, чтобы утром быть на границе пораньше.
· Навигатор: в Осетии связь может пропадать, скачайте офлайн-карты и разные навигаторы: Google, Яндекс, 2Гис.
· АЗС и еда: заправок много, но всё равно запас лучше держать полным; еду можно взять в Грозном или Владикавказе.
День 10–14: Грузия. От Верхнего Ларса до моря
Верхний Ларс → Степанцминда → Военно-Грузинская дорога → Тбилиси → Боржоми → Батуми → Сарпи
Верхний Ларс — это не просто КПП, а словно ворота между двумя мирами. Великий и ужасный, обросший легендами и мифами, после начала войны.
Вопреки слухам и страшилкам последних месяцев, здесь нет особого отношения к гражданам Казахстана. Скорее, общее ко всем путешественникам: формальное, грубое, слегка брезгливое.
Два последних дня мы, как студенты перед экзаменом, штудируем телеграм-канал «Верхний Ларс», пытаясь понять какая сейчас ситуация на границе и как рассчитать своё время. «Мы прошли границу за 30 минут» и «Мы застряли на 8 часов» — оба сообщения были написаны в один и тот же день. В какой реальности мы окажемся?
Мы точно знали лишь про утреннюю пересменку в 9:00 и хотели приехать заранее. Но, конечно же, оказались у ворот в 8:30, когда очередь была хоть и небольшой, но бессистемной. Стоим около часа. Информации ноль. Все куда-то двигаются, пытаются вклиниться, спорят, мирятся или обреченно смотрят вперёд. Между рядов мечется какой-то мужичок-доброволец, регулирует движение, перекрывает, выравнивает, пропускает. Спасибо ему — именно он, а не местные пограничники, внёс в хаос хоть немного гармонии. Я отблагодарил его холодным напитком.
На российской стороне полный досмотр. Просят всех подряд вытащить вещи из багажника. Зачем? Похоже просто так. Мол, пусть помучаются. Ты вытаскиваешь вещи, сумки и чемоданы, стоишь, смотришь на них, а потом складываешь обратно. Всё. Квест без сюжета. Все просьбы — сквозь зубы, с закатыванием глаз, как будто мы мешаем их скучной, но налаженной жизни.
Дальше буферная зона. Узкая, разбитая, ужасная, с кошмарными тоннелями, где фары выхватывают из темноты облетевший бетон и капли на стенах. По обочинам брошенные машины, как декорации к постапокалипсису — это отголоски сентября 2022 года, когда сотни людей, уставших от многосуточных очередей, бросали свои машины прямо на дороге.
На грузинской стороне странная система прохождения паспортного контроля: минимум досмотра, больше формальностей, ноль улыбок. Всё медленно и печально. С громкими окриками и своеобразными просьбами: «Дай свой паспорт!», «Открыть багажник!», «Встань сюда, чо там встал».
Как бы то ни было, через часик мы уже почти в Грузии. Троих наших друзей просят сдать отпечатки пальцев. На это уходит ещё два часа. И нет, там не было очереди — просто это было по-верхнеларсски. Здесь своё представление о времени, логике и смысле.
И всё же… Это, пожалуй, самый красивый погранпереход, что я видел. Горы, воздух, панорамы — глаз не оторвать. Возможно, погранпереход в этом месте придуман для баланса: местные порядки и сотрудники помогают не сильно отрываться от земли при виде прекрасного и быстро возвращают в реальность.
Все квесты пройдены, мы снова в строю. Покупаем страховку сразу после пересечения границ (30 лари, примерно $12). И вот первые километры по Грузии.
Дарьяльское ущелье — это кинолента с панорамами гор. А мы всего лишь маленькие эпизоды в ней. Красивейшее место. Алматинцев не удивить горами, но, как известно, лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал. Здесь мы ещё раз по-настоящему ощутили, что Казахстан уже далеко, а Кавказ — вот он, перед тобой.
Первая остановка на нашем пути — это Степанцминда, Казбеги. А точнее, легендарная церковь Святой Троицы в Гергети — она словно парит на фоне облаков. Мы поднимаемся туда и долго стоим, в восторге от окружающих видов.
Небольшой перекус горячими ароматными хачапури из местной лавки и мы едем дальше по одной из красивейших трасс мира- Военно-Грузинской дороге. Здесь невозможно ехать молча: за каждым поворотом новый пейзаж, и хочется останавливаться каждые пять минут. Джварский перевал, изумрудные водохранилища, храмы, вросшие в скалы. На склонах маленькие домики, и слышно блеяние овец, будто кто-то включил старую аудиозапись о сельской жизни.
И контрастом: умопомрачительные полуразбитые серпантины с бесконечными вереницами фур, автобусов и легковых авто. Движение, которому позавидует проспект любого крупного города.
Не пропустите Арку Дружбы и крепость Ананури. Здесь стоит остановиться.
Горы становятся мягче, и вот уже Тбилиси встречает нас светом, пробками, шумом и ароматами. Здесь мы остаёмся на пару дней.
Мы гуляем по старому городу, где каменные дома с ажурными балконами и живописные дворики как декорации к фильмам Георгия Данелии. Здесь на улицах пахнет хачапури и крепким кофе, а местные жители участвуют в грузинском конкурсе «Меньше улыбок», и мне кажется, тбилисцы выиграют этот конкурс. А возможно, в Тбилиси запрещено улыбаться на законодательном уровне. Улыбнулся — штраф, сказал «спасибо» — тюрьма.
Тем не менее, Тбилиси приятный, тёплый, вкусный город с большой историей. Очень многое зависит от человека, который вам расскажет об этом городе. Нам повезло, наш гид Ролан не просто любит свой город и знает его историю, он трезво оценивает его нынешнее состояние.
После Тбилиси мы уезжаем в сторону Боржоми. На выезде из столицы наша первая заправка в Грузии, 2.54 лари за литр (примерно $1). На подъезде к Боржоми решили помыть машину на мойках самообслуживания, это стоит в среднем 5 лари ($2). Для мойки держите при себе монеты или мелкие купюры.
Боржоми — это не только минеральная вода в бутылке, а настоящий курорт XIX века, где по парку гуляли офицеры в мундирах, а на лавках сплетничали дамы в шляпках. Сегодня в центральном парке всё так же журчит река, а в павильонах можно попробовать воду прямо из источника- вкус, мягко говоря, на любителя. Но мы всё равно набрали с собой несколько литров. Главное здесь воздух. Он здесь вкусный, чистый, влажный, пахнет хвоей и чуть смолой. Идеальное место, чтобы притормозить после городского шума.
Дальше наш путь идёт к морю. Чем ближе к Батуми, тем сильнее в воздухе запах соли. Дорога из Тбилиси отличная, хороший многополосный автобан.
Батуми — город, который умудрился соединить советское прошлое, курортный вайб и европейские амбиции. Тут стеклянные небоскребы соседствуют с уютными двориками, а вдоль набережной растянулась аллея с пальмами, кафе и велосипедистами. Море здесь не бирюзовое, как в рекламе тропического курорта, а настоящее — с шумом прибоя, солеными брызгами и чайками, которые почему-то всегда что-то требуют.
Застройка и нынешний облик Батуми производят спорное и странное впечатление. С точки зрения урбанистики и вкуса — жуткий китч, с точки зрения туриста — запоминающиеся объекты для «фото на память». Здесь мы тоже отдыхаем два дня: перезагрузка после долгой дороги и перед последней границей.
И вот Сарпи. Последний грузинский город перед Турцией и наш последний погранпереход. Здесь мы делаем страховку (60 лари, $20): в отличие от предыдущих границ, в Турцию нужно заезжать уже имея страховку на руках в распечатанном виде.
Полчаса от Батуми и мы уже стоим на границе. Смешалось всё: усталость, радость, предвкушение. Иногда я не верю в это, но дорога из Казахстана привела нас сюда, к Чёрному морю, и впереди Турция, последняя глава нашего путешествия.
Советы для участка Верхний Ларс-Сарпи:
• Верхний Ларс: приезжайте к 7 утра, чтобы пройти до пересменки; готовьтесь к полной выгрузке багажа.
• Военно-Грузинская дорога: обязательно останавливайтесь у смотровых, виды стоят того; в хорошую погоду съездите к Гергети.
• Тбилиси: парковка в центре- проблема; ищите отель с парковкой или рядом с платными стоянками.
• Боржоми: заедьте сюда обязательно, хотя бы просто ради прогулки в парке.
• Батуми: отель ищите не в центре, так вы сможете подобрать отель с бассейном или рядом с морем (нам повезло и с тем и с тем).
• Сарпи: страховку на Турцию оформляйте ещё до шлагбаума; бензин заправляйте до полного бака — в Турции он дороже почти в два раза.
В следующем, последнем материале будет рассказываться о прохождении границы в Турции и том, как построить маршрут, чтобы увидеть самые необычные места.
