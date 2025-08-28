Как добраться из Казахстана в Турцию на машине. Часть II

Мы точно знали лишь про утреннюю пересменку в 9:00 и хотели приехать заранее. Но, конечно же, оказались у ворот в 8:30, когда очередь была хоть и небольшой, но бессистемной. Стоим около часа. Информации ноль. Все куда-то двигаются, пытаются вклиниться, спорят, мирятся или обреченно смотрят вперёд. Между рядов мечется какой-то мужичок-доброволец, регулирует движение, перекрывает, выравнивает, пропускает. Спасибо ему — именно он, а не местные пограничники, внёс в хаос хоть немного гармонии. Я отблагодарил его холодным напитком.

На российской стороне полный досмотр. Просят всех подряд вытащить вещи из багажника. Зачем? Похоже просто так. Мол, пусть помучаются. Ты вытаскиваешь вещи, сумки и чемоданы, стоишь, смотришь на них, а потом складываешь обратно. Всё. Квест без сюжета. Все просьбы — сквозь зубы, с закатыванием глаз, как будто мы мешаем их скучной, но налаженной жизни.

Дальше буферная зона. Узкая, разбитая, ужасная, с кошмарными тоннелями, где фары выхватывают из темноты облетевший бетон и капли на стенах. По обочинам брошенные машины, как декорации к постапокалипсису — это отголоски сентября 2022 года, когда сотни людей, уставших от многосуточных очередей, бросали свои машины прямо на дороге.

На грузинской стороне странная система прохождения паспортного контроля: минимум досмотра, больше формальностей, ноль улыбок. Всё медленно и печально. С громкими окриками и своеобразными просьбами: «Дай свой паспорт!», «Открыть багажник!», «Встань сюда, чо там встал».

Как бы то ни было, через часик мы уже почти в Грузии. Троих наших друзей просят сдать отпечатки пальцев. На это уходит ещё два часа. И нет, там не было очереди — просто это было по-верхнеларсски. Здесь своё представление о времени, логике и смысле.