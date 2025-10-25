Маг и чародейка против атомной бомбы

Перед началом «Великого атомического бомбоотражателя» зрителям выдают войлочные казахские тюбетейки и серебристую ленту, которой просят обмотаться. Зрители входят в огромный короб из фольги. Мы разглядываем фактуры, раскрывающие в безжалостном свете свою банальность – формы для выпечки, тысячами сцепленные между собой степлером, спасательные термоодеяла, из которых склеен театральный занавес – тем временем Рустем Бегенов у флипчарта рассказывает об устройстве спектакля. Эта работа посвящена Казахстану, который после изобретения в СССР атомной бомбы и вплоть до падения советской империи служил полигоном для испытания ядерного оружия. Каждые три недели здесь взрывалось по атомной бомбе. Сорок лет. Шестьсот тридцать бомб. Четверть всех ядерных бомб, взорванных на Земле. Казахстан несет в себе эту непроговоренную травму, испытывая ее последствия и сегодня.

Бегенов и актриса Александра Морозова, составляющие казахстанскую компанию ОРТА, облучены еще кое-чем: это идеи малоизвестного авангардиста Сергея Калмыкова, который жил в их родном Алматы. В тридцатых художник приехал на окраину Советского союза, чтобы не попасть в мельницу сталинских репрессий. Работал художником оперного театра. В поздние свои годы прослыл городским сумасшедшим, изумлявшим прохожих своим эксцентричным видом. В наследии Калмыкова, открывшемся после его смерти, они обрели описание конструкции «атомического бомбоотражателя» и теорию новогениальности, согласно которой гениальность дается не свыше, а практикуется, поэтому доступна каждому. Обе эти идеи они положили в основу церемонии трансформации зла в добро. Впервые ее представили в Москве на театральном фестивале в 2021 году. С тех пор она исполняется и на театральных площадках, и на художественных биеннале, поскольку соединяет в себе свойства и перформанса, и современного театра, и захватывает кураторов своей свободой от господствующих рациональных установок, трендов и повесток. Интересно наблюдать, как резонирует эта работа в разных контекстах.

В контексте Mediacity Biennale 2025, чья программа «Séance: Технология духа» была посвящена альтернативным формам знания, жанр «Бомбоотражателя» тоже тянет определить как сеанс магии. Когда Бегенов уходит со сцены и гаснет свет, мы становимся свидетелями метаморфозы. При помощи света пространство преображается: сквозь текучую мерцающую субстанцию мы наблюдаем космос, весь в пикселях звезд. В его центре чародейка, обвеивая себя струями огня, напевает старинную песню. На ее пение является существо, оно кружит и послушно сворачивается в кристалл в ее руках. Чародейка тихо поет кристаллу, взывает к нему.

Преображение повторяется потом несколько раз, завораживая и вселяя доверие к той трансформации, которую предстоит пройти самим зрителям. Голос ритмично зачитывает координаты ядерных взрывов в Казахстане. Мы вибрируем под гул, имитирующий взрывы бомб. Объявляется запуск бомбоотражателя – нематериального, состоящего, по-видимому, из наших страхов, скорби и желаний. Он трансформирует энергию распада в энергию созидания. Эта новая энергия направляется на эманацию в нас генионов – первоэлементов гениальности. Мы проверяем, сработала ли практика, извлекая свет из батарейки и лампочки, и по команде мы быстро-быстро иллюминируем, пока идет подсчет: 56%, 82%, 100% – эманация прошла успешно. Звучит фортепианная музыка и весь зал хором славит гениальность друг друга на мелодию популярной казахской песни «Дударай». Слава тебе, Рустем Бегенов! Слава тебе, Александра Морозова!