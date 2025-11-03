Камила Нарышева, художница и кураторка: «Коллективное испытывание ужаса немного нас сближает»

Я делала художественные штуки в стол, писала ревью на выставки, записывала интервью с художниками, работала и продолжаю работать в Фонде имени Батырхана Шукенова и активно выступала как диджей. Мне кажется, что моя кураторская работа шла так тяжело во многом, потому что я приехала после учёбы, меня здесь никто не знает, я не принадлежу ни к какой тусовке, и тут я сразу начинаю курировать для довольно крупной институции…

В 2024 году я присоединилась к программе British Council – Creative Producers. Тогда я думала как бы вернуться к кураторству, но проект, который я придумала, был художественным. British Council меня поддержали несмотря на то, что у меня не было художественного портфолио. Во многом благодаря Вики (Вики Кларк –британская художница, соавторка работы саунд-арт инсталляции «Т1/2» – Авт.), мы с ней сделали эту работу на основе моей концепции. Дальше меня пригласил Goethe-Institut Kasachstan сделать с ними проект – тот самый, который можно увидеть в Kerege.

Я поняла, что мне интересно больше исследовать сейчас. Так было и в случае с полигоном – работа «Т1/2» это взгляд на полигон сейчас. И здесь [на выставке] – то же самое. Одиночество – это тема, которая волнует меня сейчас, она не про прошлое, не про историческую реальность.

Почему ты выбрала работать c сейчас? Мне кажется, многие центральноазиатские художники и художницы часто обращают свой взгляд в прошлое, и это такая яркая черта локальной среды.

Я пытаюсь выразить то, что я сама ощущаю. И я вижу, что другие люди ощущают это тоже. А привязка к истории...я из смешанной семьи, с разным культурным и этническим бэкграундом, поэтому у меня не было какого-то доминирующего [исторического] нарратива, который я могла бы присвоить для работы с ним. И я бы не хотела спекулировать.

Расскажи про эту нынешнюю работу – «Прометей принес огонь». Как появилась эта концепция?

Goethe-Institut Kasachstan пригласили меня в глобальную программу Solitude: Loneliness & Freedom, которая исследует одиночество и свободу. И в этой связке «одиночество и свобода» я думала о том, что у нас становится всё меньше и меньше свобод. Когда я, условно, росла в интернете, это было пространство абсолютной свободы, но в то же время это было пространство абсолютной небезопасности. И со временем ситуация в интернете, мне кажется, только сильнее усугубилась. Когда речь зашла об одиночестве и том, как это сказывается на свободе, мне показалось, что проблема интернета ощущается всеми. Условно, ты сидишь в тиктоке по 4 часа, потом ты отключаешься от него и понимаешь, что все это время ты один в темной комнате. И да, ты как бы к чему-то подключен, но во-первых, к чему ты подключен? Кто все эти люди? Действительно ли существует эта связь? И второе: по факту ты все равно остаешься один. Интернет – это пространство, в котором нет гарантии, что ты общаешься с настоящим человеком, как и нет гарантии, что он является тем, за кого он себя выдаёт. Интернет – это довольно опасная среда, которая затягивает тебя обещаниями того, что ты найдёшь...всё, вообще всё. И в итоге ты оказываешься более одиноким, чем мог бы быть. И работа отчасти называется так высокопарно, потому что интернет – это пространство, в котором легко мифологизироваться. То есть условно любой мем – это человек реальный, превращенный в миф. Ты не знаешь кто этот человек, как у него дела вообще, но ты используешь его стикерочек где-нибудь, потому что он мифологизировался в интернете.