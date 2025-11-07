О языках (пост)колоний

К 2025 году власти Казахстана планировали перевести казахский язык на латиницу. Это была бы третья смена алфавита за сто лет. Арабская вязь, которой пользовались почти тысячу лет, в 1929 году была заменена латиницей. Через одиннадцать лет страна перешла на кириллицу.

С 2017 года Казахстан вновь движется к латинице, хотя сроки постоянно переносятся. Общество разделилось на тех, кто видит в этом путь к модернизации, и тех, кто опасается потерять связь с письменным наследием. С переходом на новый алфавит процессы передачи знания и создание нового рискуют усложниться. С другой стороны, в зависимости от языка, авторов, времени и правящего режима, история может звучать по-разному.

Отсюда возникают вопросы: как часто менялась интерпретация истории до наступления «Нового Казахстана»? Означает ли это, что сведения на латинском скрипте, написанные новыми академиками, могут стать более истинными? И, что более важно, поможет ли этот переход лучше понимать себя и окружающих на гуманитарном уровне?

Этот контекст осмысляется в проекте «ღ» молодой казахстанской художницы Анны Кин. Название – буква картвельского алфавита, единственный символ, оставшийся неизменным после всех алфавитных реформ грузинского языка. Он выступает своеобразной метафорой устойчивости в потоке трансформаций. Константа, чья неизменность делает видимым радикальное изменение всего семиотического пространства вокруг нее.

Проект представляет собой тотальную инсталляцию – пространство, заполненное звуками тринадцати алфавитов: македонского, лакского, азербайджанского, грузинского, ногайского, сербского, албанского, берберского, украинского, фарси, лезгинского, марийского, балкарского. Зритель может слушать общий поток звуков или остановиться на истории каждого алфавита, звучащей в наушниках: интервью с потомками депортированных, рассказах о потерянных языках, воспоминаниях о насильственных переселениях 1930–40-х годов. Подвешенные в пространстве буквы дрожат от движения воздуха, создаваемого посетителями, это метафора о том, что язык оживает благодаря циркуляции дыхания и тогда, когда мы к нему обращаемся.

Но почему именно эти языки? И почему сейчас, в момент новой латинизации? Ответ кроется в самой природе алфавитных реформ, которые никогда не бывают просто техническим усовершенствованием.

Советский проект 1920-30-х годов по латинизации тюркских языков преподносился как освобождение от «арабского феодализма» и путь к пролетарскому интернационалу. Реальная цель была иной – разорвать связи с исламским миром, османским наследием, создать «новых людей» без памяти о досоветском прошлом.

Кириллизация 1940-х годов следовала той же логике, но с обратным знаком. Латиница внезапно стала «буржуазной», кириллица – знаком приобщения к «великой русской культуре». За десятилетие политические режимы дважды перечеркнули возможность читать недавнее прошлое. Это не побочный эффект, а исходная цель: создать поколение без корней, полностью зависимое от государства в интерпретации истории.