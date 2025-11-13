Король Аральского Моря

Таджикистан – необычная страна во многих отношениях. 93% ее территории покрыто горами, более половины территории находится на высоте 3000 метров над уровнем моря, а четверть территории расположена на Памирском нагорье. Промышленность практически не развита. Большая часть Таджикистана не заселена, и многие жители ведут аграрный образ жизни, который не меняется веками.

Таджикистан делит длинную границу с Афганистаном. Знаменитый Памирский тракт проходит частично вдоль этой границы. Этот маршрут также известен как «Героиновая Трасса» — высокогорный канал для транспортировки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Европу. Во время своих путешествий по Памирскому тракту я часто видел вооруженные патрули, но местные жители говорили мне, что они в основном неэффективны. Они рассказали мне, что наркоторговцы начали использовать дроны.

Что делает Таджикистан уникальным в Центральной Азии, так это то, что таджики являются персидской этнической группой, в то время как большинство других народов этих стран являются тюркскими. Несмотря на общее происхождение, таджики и иранцы находятся в неловких языковых отношениях: таджикский и фарси являются взаимопонятными, но эти два языка пишутся разными алфавитами – первый кириллицей, а второй вариацией арабского алфавита, – что делает невозможным любое текстовое общение. Из-за своей системы письменности таджики – самая одинокая нацией, которую никто больше не понимает.

В сентябре 1991 года Таджикистан провозгласил независимость от Советского Союза. Статуя Ленина на главной площади столицы Душанбе была снесена. В те дни, как я узнал по фотографиям, главную площадь заполнили праздные мужчины со злыми гримасами. Хотя они маршировали и кричали, это выглядело так, будто они играли в игру, не веря, что это может иметь реальные последствия.

Но вскоре Таджикистан разделился по нескольким линиям разлома. Памирцы и Гармцы столкнулись с Кулябцами и Худжандцами в межплеменных войнах; консервативные религиозные силы противостояли либеральным реформаторам; повстанцы вели кровопролитные сражения с партизанами, поддерживаемыми Россией. Душанбе был в центре этого конфликта, но разрушения были повсеместными. К моменту прекращения огня, которого добилась Организация Объединенных Наций в 1997 году, погибли десятки тысяч человек.

Однажды днем в парке Рудаки, где до 2008 года стояла еще одна статуя Ленина, изготовленная из расплавленных бронзовых царских пушек, студент университета – назову его «Лаки» – обратился ко мне, когда я проходил мимо: «Могу я быть вашим гидом? Бесплатно. Я учу китайский!» Он обратился ко мне как к «ge» (哥), что в мандаринском диалекте означает «брат», но в разговорном языке переводится примерно как «бро».

Лаки был худощавым, высоким 21-летним парнем с щеками, на которых еще были заметны следы от подросткового акне. В своих cтрогих брюках и отутюженной рубашке он выглядел как коммивояжер, пытающийся привлечь клиентов. Он рассказал мне историю своей сестры, которая была на 10 лет старше его. Несколько лет назад ее муж уехал в Россию на заработки, а затем бесследно исчез. По словам Лаки, его зять создал новую семью в России.

Его сестра так и не вышла замуж снова. Она даже никогда не жаловалась. Более того, она совсем перестала говорить о своем бывшем муже. Она сосредоточилась на зарабатывании на жизнь, занимаясь шитьем, и планировала открыть ателье. Лаки хвалил ее мастерство швеи. В последний раз, когда он остановил китайскую туристку в парке Рудаки, она купила два платья, сшитых его сестрой.

Я спросил Лаки, не планирует ли он поехать в Россию на заработки. Он ответил, что нет. Он не особо любил эту страну, да и те виды черной работы, которыми занимались его соотечественники, чтобы прожить, ему не нравились.

Я спросил: «А как насчет США?».

«Я бы никогда не поехал в Америку!»

«Почему нет?»

Все из-за девушки. Лаки недавно расстался со своей девушкой, с которой встречался два года. Он уверял меня, что их отношения были целомудренными – они даже не целовались! Проблема заключалась в том, что ее дядя вел бизнес в Америке. Девушка без умолку говорила об Америке; целью ее жизни было каким-то образом попасть туда. Лаки казалось, что в ее мечтах не было места их отношениям. Лаки был обижен. Он чувствовал себя лишенным внимания. Он был плотом, прибитым к скалам посреди реки; она была океанским лайнером, гордо плывущим по открытым водам.

Возможно, именно этот опыт вызвал у него чувство неполноценности. Он начал изучать китайский язык в знак протеста. Если она собиралась в Америку, то он поедет в Китай, заработает деньги и выбьется в люди.

Лаки самостоятельно подучил китайский, а затем записался в местный Институт Конфуция. Он рассказал мне, что готовится сдать HSK – официальный экзамен по китайскому языку – а затем подать заявку на стипендию китайского правительства. Он слышал, что студентам, обучающимся в Китае, выплачивают 200 долларов в месяц.

У Лаки была еще одна причина эмигрировать в Китай: в Душанбе было трудно заработать. «Я застрял здесь, бро!» – безнадежно повторял он мне.

Я напомнил ему, что он еще молод. Он еще не переступил порог зрелого взрослого возраста, который Джозеф Конрад назвал «теневой чертой». Чувства скуки, беспокойства и неудовлетворенности были неизбежны в его возрасте.

Лаки никогда не слышал о Конраде. «Кто он такой?» – спросил он.

«Писатель, – ответил я, – по происхождению поляк, выросший в Англии».

«Я люблю читать, – сказал Лаки. – Но в Душанбе даже нет настоящего книжного магазина».

Я тоже это заметил. Когда я зашел в единственный книжный магазин на проспекте Рудаки, я обнаружил, что он пуст, пахнет пылью, а на полках почти нет достойных внимания книг.