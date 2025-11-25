«Отдыхаем только 1 января». Как в парке Ганди уже 13 лет каждый день проходят тренировки

Еще в 2015 году «Власть» писала о разминке в парке Ганди в Алматы, ставшей для многих привычным утренним ритуалом. Спустя десять лет эта традиция не исчезла – каждое утро здесь собираются десятки женщин, чтобы вместе размяться, поговорить и зарядиться настроением на весь день. Мы вновь решили присоединиться к тренировке и рассказать о том, что приводит людей в этот парк каждое утро.
На часах 7:20 утра, солнечно, но всего один градус тепла - город только начинает просыпаться, а в парке Ганди уже кипит жизнь. Помимо бегунов и хозяев с собаками, в сквере постепенно собираются женщины, чтобы начать свою ежедневную разминку. В ожидании тренировки кто-то неспешно гуляет, обсуждая цены на лекарства, а кто-то ждет на лавочке или в беседке возле памятника.
Ровно в 7:50 приходят Тамара Константиновна Фартукова, проводящая эти разминки более 10 лет, и Марина Владимировна. Громким «На зарядку становись!» объявляется начало тренировки. Каждая участница встает на свое привычное место: кто-то ближе к тренерам, кто-то — чуть поодаль.
— А что это вы делаете? — спрашиваю я у Тамары Константиновны, когда женщины хором протягивают «ааа».
— Мы поём. Вставайте вместе с нами.
Убедившись, что не заняла ничьё место, становлюсь в общий строй. Как я поняла, это дыхательные упражнения — тренирующиеся хором распевают все гласные буквы. Эту часть ведёт Марина Владимировна. Затем на ее место встает Тамара Константиновна и начинается основная разминка.
Прохожие, спешащие по своим делам, всегда обращают внимание на происходящее. «Доброе утро, молодежь!», - улыбается мужчина, останавливаясь, чтобы сделать фото.
Тамара Константиновна без остановки всех подбадривает: «Здорово, молодцы, очаровательные балеринки!»
«Раз, два, три — шейку покажи!», - командует она во время упражнений на шейный отдел.
«Летим в Бразилию!» - шутит она, показывая упражнение «ласточка».
Всего разминка длится сорок минут. Заканчивается она коллективным «Ура!» и аплодисментами. Но расходиться многие не спешат: кто-то продолжает общаться и шутить, в беседке уже собралась небольшая компания, чтобы вместе попить чай.
Мы подходим к двум женщинам — Лилии и Нине Митрофановне.
«Наш девиз такой: «В Ганди бывать — горя и хвори не знать», — говорит 86-летняя Лилия. Уже 20 лет она занимается лечебной физкультурой, и раньше ходила на занятия на Центральный стадион.
«У нас два тренера, я их называю «генералы», а мы — их подчиненные. Они занимаются с нами бесплатно. Главная — Тамара Константиновна: она окончила физкультурное и медицинское училище. Сюда приходят около 100 человек. Они приходят, смотрят - и остаются: тут и спину разомнешь, и ноги, и руки, и голову»
На вопрос, помогает ли такая зарядка, Лилия улыбается: «Хотя бы держимся, при нашем возрасте ходим самостоятельно. Я раньше преподавала философию у медиков. Теперь хожу сюда постоянно. Мы здесь недалеко живём, ходим и радуемся. Люди сюда плохие не ходят. Лентяи лежат на диване, стонут и всех критикуют вокруг. А мы никого не критикуем. Мы радуемся тому, что пришли и увидели всех».
Рядом стоит Нина Митрофановна, которой через месяц исполнится 84: «Мы все общаемся, разговариваем, собираемся. В театры ходим, и дни рождения даже отмечаем. Например, позавчера мы ходили к бабушке - у нее деменция началась и она не стала ходить на тренировки. Ну а мы пришли к ней и поздравили, ей 86 исполнилось».
Когда речь заходит о молодёжи, Лилия лишь вздыхает:«Ну, молодежь так: сегодня пришли, а завтра уже не пришли. У них другие дела. А здесь в основном пенсионеры».
81-летняя Зибер Садыковна рассказывает, что приходит сюда уже пять лет подряд, с тех пор как переехала из Каскелена. Позвала её подруга, живущая неподалеку.
«Мы каждый день ходим на тренировку как на работу. Нас ничего не останавливает. Ходим круглый год: хоть жара, хоть снег, хоть дождь. Мы уже привыкли».
Она признаётся: если вдруг пропустит тренировку, то начинает жалеть об этом. «Сидишь уже и думаешь: почему я не пришла? Тут у нас общение, коллектив позитивный. Мы сюда приходим - у нас рот до ушей. Всякие рассказы, рецепты».
Для Зибер Садыковны зарядка не только физическая активность, но и эмоциональная поддержка. «Мы не только физически занимаемся, но ещё настроение поднимается, когда мы сюда приходим. Познакомились, подружились, уже как родные. И мы часто садимся в беседку. Тут все условия: из дома кто баурсаки, кто чай принесет и все сидим, пьём. “Хи-хи, ха-ха” - анекдоты все приличные. У нас люди все замечательные, образованные, интеллигентные».
К нам подходят Марина Владимировна и Тамара Константиновна. «Вот она - тренер. Она ходит каждый день. Мы можем не прийти - то гости, то дела, то уехали. А Тамара приходит каждый день. Про вас речь! Вы герой сегодняшнего дня. Я тут интервью дала, всех сдала!» - смеется Зибер Садыковна.
Марине Владимировне 76 лет, ее часть разминки - дыхательные упражнения. «К нам отовсюду приходят. Из Тастака приезжают к нам заниматься, из Орбиты даже приезжали», - рассказывает она.
Началось все в 2012 году, когда Тамара Константиновна занималась спортивной ходьбой, ее заметили женщины, выгуливающие собак. «Вы так красиво занимаетесь, можно мы с вами?», - спросили они. С тех пор каждый день начинается разминка.
Тамара Константиновна — главный человек на тренировках. Она проработала 30 лет в больнице, вела там лечебную физкультуру. Вышла на пенсию в 60 лет. Проблемы с позвоночником повлекли за собой два инфаркта. «Я умирала, но смогла это преодолеть. Начала заниматься легким спортом — прямо здесь, в парке Ганди. Потом собралась «банда», мы все подружились», - рассказывала нам тренер в 2015 году.
За десять лет число участниц утренней разминки в парке Ганди только увеличилось, рассказывает Тамара Константиновна. Сейчас ей 75 лет, но каждый день она приходит на тренировку так же энергично, как и раньше. Упражнения совершенствуются: «Всегда что-нибудь новое придумаю, все занятия стараюсь разнообразить. Шутку какую-нибудь придумаю, чтобы всех вовлечь», - объясняет тренер.
К занятиям иногда присоединяются и молодые люди. «Иногда бывает даже школьники приходят, дети», - говорит Тамара Константиновна.
Мужчин же почти нет: «Три-четыре человека, и то не всегда. Они во-первых, стесняются, наверное, а во-вторых, не считают это за работу».
«Я это делаю для себя в первую очередь. Поэтому я утром встаю, я знаю, что меня ждут люди. Я вообще такой человек, что мне надо обязательно людям отдать, помочь. Но если я этого не делаю, то болею. А когда выполню что-то, подарю, отдам, сделаю, полечу - мне легко и радостно».
Не так давно Тамару Константиновну сбил самокатчик, и две недели она не могла ходить на зарядку. Не смотря на боль в руках и ногах, она продолжает вести тренировки. «Вообще-то все люди думают, что это так просто провести зарядку. Ну, что тут особенного? Но попробовали провести все, кто хотел. И ни у кого не получилось. И потом мне говорят: „Тамара Константиновна, ты просто сиди на лавочке и командуй“».
Женщина рассказывает, что благодаря гимнастике по методике Стрельниковой одна из участниц смогла избавиться от постоянного неврологического кашля. Некоторые женщины участвуют в марафонах. «Я участвую и Роза. А Роза наша даже медаль получила, ей 78 лет», - гордо отмечает тренер.
Ведущая зарядки размышляет о будущем этой утренней традиции. «Как я могу сказать? Кто хочет, тот научится. Кто не хочет, того не заставишь. Я думаю, что это сохранится. Кто-нибудь возьмется все равно и продолжит». Она вспоминает бизнесмена, который когда-то приходил на каждое занятие, позже записал тренировку на видео, и переехав, теперь тренируется по записанному видео.
Совет Тамары молодому поколению прост: меньше сидеть в смартфоне и больше двигаться. «Самое главное - не унывать, иметь какое-то занятие, хобби. Хоть что-то. Чем-то занять себя, чтобы тебе было интересно».
Тренер с юмором рассказывает мне: «Знаешь, какой девиз в нашей группе? „Баба, не будь дурой, занимайся физкультурой“. А ты знаешь, как наша группа называется? „Апашки неваляшки“. Нас уложить нереально».
