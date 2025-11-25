«Отдыхаем только 1 января». Как в парке Ганди уже 13 лет каждый день проходят тренировки

Ровно в 7:50 приходят Тамара Константиновна Фартукова, проводящая эти разминки более 10 лет, и Марина Владимировна. Громким «На зарядку становись!» объявляется начало тренировки. Каждая участница встает на свое привычное место: кто-то ближе к тренерам, кто-то — чуть поодаль.

— А что это вы делаете? — спрашиваю я у Тамары Константиновны, когда женщины хором протягивают «ааа».

— Мы поём. Вставайте вместе с нами.

Убедившись, что не заняла ничьё место, становлюсь в общий строй. Как я поняла, это дыхательные упражнения — тренирующиеся хором распевают все гласные буквы. Эту часть ведёт Марина Владимировна. Затем на ее место встает Тамара Константиновна и начинается основная разминка.