Ми Ю, институт Documenta: «В Казахстане куратор может брать на себя роль социального посредника»

Цензура в том же Китае, безусловно, существует. Но мы можем поговорить с людьми, которые принимают решения в искусстве, и тогда станет понятно, что не все они злые. Вы можете вести с ними вполне содержательные беседы. Возникают своего рода диалектические отношения, и я думаю, что только через взаимодействие можно добиться большей эластичности, большей свободы и большего пространства для действия.

В этом смысле очень интересно все то, что я видела в Казахстане: старшее поколение художников, фокусирующееся на политическом искусстве и активизме, и молодых художников, продолжающих их дело. Я нахожу это очень смелым, и я рада, что для такого искусства есть платформы, где их работы становятся заметны. А за пределами страны складывается своего рода архив с отпечатками того, как развивается общество.

Почему, в таком случае, у нас пока не утвердились постоянные площадки для кураторов? Они появляются раз за разом, но только на короткий срок.

Я думаю есть несколько структурных факторов. У вас нет большой инфраструктуры для поддержки искусства и культуры — ни государственной, ни частной. Опять же, если говорить пропорционально, в Европе ее слишком много. В городе Кассель, который совсем небольшой, 20 музеев. Так что без инфраструктуры и без государственного финансирования, частных доноров, денег НПО и иностранных институтов работать слишком сложно.

Например, в Индонезии, где я работала, тоже сначала было очень мало государственных денег. И что делать в таком случае? Хорошо, у вас есть иностранные НПО, агентства, помогающие развитию искусства. Вы наблюдаете за этим полем в течение 20 лет, смотрите на намерения этих агентств, которые хотят построить какое-то арт-сообщество и увеличить участие в нем. Но затем за счет этих денег у вас складывается очень специфический вид искусства. Хорошо ли это? Не знаю. Я стараюсь не выносить суждений. Но при этом интересно видеть, как спустя 25 лет в искусство приходит государство, а там уже долгое время тон задают НПО. И государство стремится поддержать искусство, которое в основном не является критическим. Здесь есть место компромиссам.

Я пытаюсь сказать, что инфраструктурные условия очень важны. Но сейчас, кажется, наступает очень интересное время, потому что у вас есть YEMAA, есть Целинный, с которым я работаю, и Алматинский музей современного искусства, который я тоже хорошо знаю. Так что сейчас в Казахстане очень энергичный момент, и вы можете развиваться в разных направлениях. У вас может появиться правильная музеология, архивная работа, начаться работа по интерпретации 1990-х и 2000-х годов, а также быть переосмыслен социалистический период.

В этом смысле курс YEMAA для кураторов заслуживает отдельного внимания. Он особенно важен потому, что вовлек в это дело людей не из Алматы и Астаны, где сосредоточена большая часть художественных активностей. Но учитывая, что проект временный и краткосрочный, какой была ваша цель?

То, что YEMAA работает за пределами художественного ядра страны, было одной из главных причин, по которой меня привлек этот проект. Мне задают похожие вопросы, когда я работаю в Китае и в Германии. Даже в Германии я работала в очень маленьком городе, за исключением 100 дней, ушедших на подготовку Documenta. То же самое было и в Китае, за исключением периода участия в Шанхайской биеннале. Есть так много срезов художников и арт-профессионалов: из маленьких городов, у которых нет представительства в институтах; или те, которые работают на больших международных музейных выставках вроде Art Basel. Они как будто существуют в параллельных реальностях. И вопрос в том, как собрать их вместе и сделать так, чтобы они могли учиться друг у друга.

Я думаю, YEMAA удалось добиться этого, собрав довольно разнообразную группу начинающих кураторов. И хорошо, что не все из них имеют кураторский бэкграунд. Есть кто-то, кто занимается журналистикой, музыкальным продюссированием или даже работает школьным учителем. Школьная учительница, к примеру, приехала из Западного Казахстана, и она развивает проект для детей. Очень важно, чтобы не было иерархии в том, чьи знания или чье искусство достойнее. Нужно не ранжировать их, а сделать одинаково валидными.

Конечно, человек, живущий на реке, которая затем впадает в Каспийское море, обладает знаниями, недоступными для людей из других мест. Одна местная художница рассказала мне, что язык, на котором говорят люди в ее части страны, более поэтичный и текучий. Он напоминает течение реки. И когда она приезжает в Алматы, то чувствует, что люди очень правильные, потому что там есть горы и очень прочная форма существования, в метафизическом смысле этого слова. Это очень красиво. И такой взгляд можно получить только если вы говорите или рефлексируете с кем-то из этих мест. Это позволяет вам прочувствовать то пространство, а затем переложить этот опыт в художественную форму.

А как вы организовали этот курс? Вы соединили блоки каких-то хард скиллс с гуманитарными знаниями или сфокусировались на чем-то одном?

В нем было несколько блоков тем, например, очень быстрый обзор истории кураторства и инфраструктурных условий для него на Западе. А затем сравнительный анализ всего этого в незападном контексте. Затем идет разговор о коллективных процессах и кураторстве социальных отношений, а также о кураторстве как форме активизма. Еще мы говорили о работе с нехудожественными акторами, и о том, что значит работать с властью или частным сектором. Большая часть курса была посвящена их проблемам и вопросам, о которых они спотыкаются в работе, и как мы можем их решить.

Как, на ваш взгляд, этот небольшой, но значимый проект повлияет на художественную среду в ближайшем будущем? Насколько я понял, его задача заключалась не в том, чтобы создать систему производства и воспроизводства кураторов, а в том, чтобы усилить взаимодействие локальных практиков искусства друг с другом.

Да, это очень хорошая формулировка. Я думаю, что рост самопонимания у кураторов — это сам по себе уже катализатор. То есть, у вас в голове есть уже множество вещей, но химической реакции между ними не происходит. А потом вы приходите и сплетаете определенные нарративы во что-то единое, и вдруг люди видят свою проблему или беспокоящий их вопрос по-другому. Или люди открывают друг для друга то, что не открывали раньше. Практики искусства могут стать таким катализатором, и, в идеале, они могут делать это где бы они ни находились. Так что, повторюсь, эта учительница из Западного Казахстана вполне может привнести кураторское мышление в свою повседневную работу. И дети от этого что-то получат. Не обязательно называть это искусством. Но, конечно, будет хорошо, если люди из мира искусства также увидят это и признают, а также реализуют этот опыт другими способами в других местах. Но да, что-то произойдет, и это хорошо, что кураторы появляются то тут, то там. Со временем вы получите очень красивую картину небезразличного общества.