Документальный фильм «Карлаг. Должность: художник»

Учеба в заграничных художественных университетах, работа в главном музее СССР и поездки в Европу для работы в советском торгпредстве - так складывались жизни двух художников Ирины Борхман и Владимира Эйферта до 1941 года. В начале Великой Отечественной войны на волне сталинских репрессий они были высланы в Караганду. Vласть представляет документальный фильм, который рассказывает о жизни двух художников и о том, как Карлаг стал прибежищем советской интеллигенции, попавшей в маховик сталинизма. В фильме - интервью алматинских и карагандинских искусствоведов, встречи с людьми, изучавшими жизнь и творчество художников, а также архивные кадры 1989 года, на которых запечатлена встреча бывших надзирателей и узников Карлага. История о том, как искусство оказывается больше, чем неволя, а иногда - и смерть. Всего в Карлаг было сослано 34 художника.