Приказано зачистить
31 мая – День памяти жертв политических репрессий в Казахстане. В прошлом веке на территории страны находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ - АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. В «большую тюрьму» за годы репрессий было сослано более 5 млн. человек, расстреляно - порядка 25 тыс. Судьбы и жертвы кровавой истории – в спецпроекте Vласти «Приказано зачистить».
  • 1 Карлаг. История
  • 2 «Невольничье государство»
  • 3 Экономика голода и репрессий
  • 4 Что рассказывают казахстанским школьникам о репрессиях?
  • 5 Покаяние как точка отсчета
  • 6 Михаил Акулов, историк: «Наша проблема не в отсутствии «декоммунизации», а в общем провале либеральной идеи»
  • 7 Что стало с Карлагом: от санатория до музея
  • 8 Документальный фильм «Карлаг. Должность: художник»

Документальный фильм «Карлаг. Должность: художник»

Учеба в заграничных художественных университетах, работа в главном музее СССР и поездки в Европу для работы в советском торгпредстве - так складывались жизни двух художников Ирины Борхман и Владимира Эйферта до 1941 года. В начале Великой Отечественной  войны на волне сталинских репрессий они были высланы в Караганду. Vласть представляет документальный фильм, который рассказывает о жизни двух художников и о том, как Карлаг стал прибежищем советской интеллигенции, попавшей в маховик сталинизма. В фильме - интервью алматинских и карагандинских искусствоведов, встречи с людьми, изучавшими жизнь и творчество художников, а также архивные кадры 1989 года, на которых запечатлена встреча бывших надзирателей и узников Карлага. История о том, как искусство оказывается больше, чем неволя, а иногда - и смерть. Всего в Карлаг было сослано 34 художника. 