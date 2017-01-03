На первых в 2017 году торгах нефть дорожает до $57,5

В ходе открывшихся 3 января торгов на бирже ICE нефть марки Brent дорожает на 1,18% и торгуется по $57,5 за баррель.

В последний в прошлом году торговый день (30 декабря 2016 года) стоимость барреля Brent на бирже ICE поднималась до $57,2, но к концу торгов снизилась до $56,82, напоминает РБК.

Нефть марки WTI на 15:20 по времени Астаны торгуется по $54,33 за баррель.

Динамика мировых цен на нефть во многом будет определяться исполнением принятых в 2016 году договоренностей о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и не входящими в картель странами, пишет РБК. 21-22 января вопросы выполнения условий договора планируется обсудить на заседании в Вене.

Казахстан в рамках этих договоренностей обязался сократить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки.

Фото Марии Гордеевой