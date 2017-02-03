Нефть третий раз подряд завершает неделю ростом

Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу и завершает ростом третью неделю подряд

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличивалась почти на процент до $57,08. К этому моменту баррель торгуется по $56,75.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 48 центов (0,92%) до $54,04 за баррель.

Рост цен в основном связан с данными о том, что ОПЕК на 60% выполнила обязательства по сокращению нефтедобычи.