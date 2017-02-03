Brent стоит около $57 за баррель
Нефть третий раз подряд завершает неделю ростом
​Фото Марии Гордеевой

Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу и завершает ростом третью неделю подряд

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличивалась почти на процент до $57,08. К этому моменту баррель торгуется по $56,75.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 48 центов (0,92%) до $54,04 за баррель.

Рост цен в основном связан с данными о том, что ОПЕК на 60% выполнила обязательства по сокращению нефтедобычи.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Журналист

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