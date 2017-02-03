Главная Новости #нефть Нефть третий раз подряд завершает неделю ростом Brent стоит около $57 за баррель Данияр Молдабеков 2017-02-03 15:44:00 308 Фото Марии Гордеевой Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу и завершает ростом третью неделю подряд Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличивалась почти на процент до $57,08. К этому моменту баррель торгуется по $56,75. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 48 центов (0,92%) до $54,04 за баррель. Рост цен в основном связан с данными о том, что ОПЕК на 60% выполнила обязательства по сокращению нефтедобычи. Данияр Молдабеков Журналист Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Подписаться на еженедельную рассылку Подписаться Свежее из этой рубрики Тасмагамбетов назначен послом в России Новости Нацбанк поддерживает консолидации в банковском секторе Новости Нацбанк пока не готов комментировать вопросы слияния банков Назарбаев считает коррупционеров предателями Новости Нацбанк предложит господдержку крупным банкам Новости Халатное отношение к госсредствам выявят в каждом министерстве Президент поручил уволить руководство «СК-Фармации» Новости Делегации России, Ирана, Турции и ООН вновь обсудят сирийскую проблему в Астане Новости Назарбаев сделал министру финансов последнее предупреждение Loading... Просматриваемые Новости 31.01.2017 Размер базовой пенсии в 2018 году вырастет в 1,8 раза Новости 02.02.2017 Аблязов вызван в Казахстан на допрос Новости 03.02.2017 Назарбаев поручил Акишеву никого не бояться Новости 30.01.2017 Назарбаев выступит со специальным заявлением в эфире республиканских телеканалов Новости 01.02.2017 Корейский Kookmin Bank определился с покупателями своей доли в Банке ЦентрКредит Новости 30.01.2017 Послание президента к народу будет опубликовано во вторник