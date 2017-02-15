МИД Казахстана не сообщает о причинах переноса переговоров
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Начало межсирийских переговоров в Астане отложено на сутки
Фото Радмира Фахрутдинова

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что межсирийские переговоры в Астане начнутся не в среду, как анонсировалось ранее, а на сутки позже.

«Начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года», - говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

В сообщении не указаны причины переноса переговоров. Их участники начали прибывать в Астану накануне, под вопросом оставалось участие оппозиции Сирии.

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