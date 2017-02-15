Позднее прибытие представителей сирийской оппозиции стало причиной переноса межсирийских переговоров в Астане

Начало переговоров по урегулированию сирийского конфликта было перенесено на четверг из-за позднего прибытия большей части вооруженной сирийской оппозиции, сообщил журналистам в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Переговоры не перенесены. Переговоры, как и планировалось, должны пройти сегодня и завтра, в связи с поздним прибытием большей части вооруженной сирийской оппозиции. Пленарное заседание, скорее всего, пройдёт завтра, в обеденное время», - сказал Абдрахманов.

Он отметил, все делегации прибывают по плану.

«Сегодня в это время, думаю, в отеле Риксос (уже) проходят двусторонние и многосторонние консультации. Все, кто заявлялся, все делегации стран-гарантов и приглашённые: такие как Иордания, офис специального представителя ООН по сирийскому урегулированию, правительственная делегация Сирийской Арабской Республики, сирийская вооруженная оппозиция, и как наблюдатель делегация США. По информации их чрезвычайного и полномочного посла, который аккредитован в Казахстане, именно он скорее всего будет возглавлять американскую делегацию», - проинформировал глава внешнеполитического ведомства.