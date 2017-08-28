​Почти 7 млн. человек пострадали от урагана «Харви» в Техасе

Около 6,8 млн. жителей штата Техас пострадали от удара урагана «Харви», который обрушился на побережье Соединенных Штатов в ночь на субботу, 26 августа. Три человека погибли, сообщают в понедельник Ведомости.

Жертвами стихии стали три человека. В ночь на субботу сила урагана «Харви» составляла четыре балла по пятибалльной шкале. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 тыс. человек остались без электричества, разрушены множество домов. В субботу ураган ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 км в час.

Национальная метеослужба США (NWS) информировала, что тропический шторм привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов Техаса Хьюстоне. По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 см, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.

В понедельник, 28 августа, стало известно, что губернатор Техаса Грег Эббот дал указание властям дополнительно направить на помощь Хьюстону тысячу представителей Национальной гвардии. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Ранее на помощь штату призвали 3 000 членов нацгвардии.

Во вторник, 29 августа, Техас собирается посетить президент США Дональд Трамп, чтобы ознакомиться с масштабом бедствия, указывает BBC News.

Американские СМИ отмечают, что последствия урагана в Техасе уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов. Он стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина», который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане и стоил США $16 млрд.