Ранее она снизилась до 200-215 тысяч баррелей в сутки из-за остановки нескольких скважин
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​Добыча на Кашагане вернулась на уровень в 300 тыс баррелей в сутки
Фото РД КМГ

Алия Иксанова, Астана Vласть

Добыча на месторождении Кашаган вернулась к уровню в 300 тысяч баррелей в сутки после снижения до 200-215 тысяч баррелей, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Кашаган снизил добычу где-то в среднем до чуть более 200 тысяч баррелей, но на днях они буквально завершили ремонт и вышли на уровень в 300 тысяч (баррелей в сутки - V.)», - сказал Бозумбаев журналистам по итогам заседания правительства.
Он ответил, что Казахстан будет продолжать выполнять взятые на себя обязательства по ограничению уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
«Мы всегда говорили, что за исключением Кашагана, снижение добычи и рост добычи в целом в Казахстане был обусловлен только развитием нового гигантского месторождения Кашаган. Наши партнеры об этом всегда знали, понимали», - сказал Бозумбаев.
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