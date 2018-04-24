​Добыча на Кашагане вернулась на уровень в 300 тыс баррелей в сутки

Добыча на месторождении Кашаган вернулась к уровню в 300 тысяч баррелей в сутки после снижения до 200-215 тысяч баррелей, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Кашаган снизил добычу где-то в среднем до чуть более 200 тысяч баррелей, но на днях они буквально завершили ремонт и вышли на уровень в 300 тысяч (баррелей в сутки - V.)», - сказал Бозумбаев журналистам по итогам заседания правительства.

Он ответил, что Казахстан будет продолжать выполнять взятые на себя обязательства по ограничению уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

«Мы всегда говорили, что за исключением Кашагана, снижение добычи и рост добычи в целом в Казахстане был обусловлен только развитием нового гигантского месторождения Кашаган. Наши партнеры об этом всегда знали, понимали», - сказал Бозумбаев.