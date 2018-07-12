Документ наделяет Назарбаева пожизненным правом возглавлять Совбез
Закон о Совете безопасности вступил в силу
Фото Жанары Каримовой

Вступил в силу Закон «О Совете безопасности» и поправки к нему. Полный текст закона опубликован в газете «Казахстанская правда». В документе отмечается, что «первому президенту Казахстана - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», сообщает Казинформ.

В мае 2018 года документ был принят парламентом. Президент подписал его 5 июля, а Конституционный совет признал документ соответствующим Конституции 28 июня.

Закон наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности.

«Решения Совета безопасности и председателя совета являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами Республики Казахстан», - говорится в опубликованном документе.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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