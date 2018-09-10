Божко поинтересовался, когда вдоль дорог появится «супершикарная сотовая связь»

Мобильная связь вдоль всех автодорог Казахстана появится в 2020 году, и то 2G, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-министр информации и коммуникаций Дарын Туяков.

«Когда вдоль всех наших дорог будет нормально работать интернет? Мы и вы приняли соответствующие решения. Понятно, каждому оператору (для обеспечения мобильной связью – V) ставить свой терминал (на автодорогах – V) достаточно сложно. Мы и вы разрешили операторам сотовой связи объединять и ставить единую, что удешевит им использование. Но, по нашим данным, наши любимые операторы не хотят этим делом заниматься. Потому что считают, как там они будут делить (прибыль – V) или что… Мне не понятно. Скажите, когда вдоль наших супершикарных дорог будет супершикарная сотовая связь?», - поинтересовался вице-спикер мажилиса Владимир Божко.

По словам Туякова, у операторов сотовой связи есть обязательства, которые они выполнят до конца 2020 года.

«У операторов есть обязательства перед государством до конца 2020 года – 100% все автомобильные дороги покрыть мобильной связью 2G. То, что касается интернета, в настоящее время мы закупили специальные автомобили, которыми проводим мобильный радиомониторинг. Он позволяет замерять абсолютно все дороги», - проинформировал вице-министр.

По его информации, эти две машины уже объехали все основные трассы и сделали необходимые замеры.

«По 2G у нас есть данные. В принципе, покрытие удовлетворительное, но местами есть пропадание. В зоне населенных пунктов, в принципе, уверенный прием. До конца 2020 года полностью будут покрыты мобильной связью», - заверил он.

«Вы знаете, это же не просто кому-то делать нечего, мы вопросы задаем. У нас на трассе Астана – Щучинск есть провалы, временами связь срывается. Что уж там говорить про Балхаш. В этом отношении у вас есть обязательства, но к исполнению обязательств надо принуждать. А смотреть, когда они (мобильные операторы – V) прозреют и начнут заниматься тем, что им поручено, это, как правило, приводит к затягиванию процесса», - высказался Божко и попросил предоставить депутатам результаты исследования.