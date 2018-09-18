Назарбаев подписал изменения в соглашение о порядке медобслуживания жителей Байконура

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года», сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, парламент Казахстана принял изменения 6 сентября.

Как сообщал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, в рамках действующего соглашения о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай, казахстанским гражданам, а это более 63 тыс. населения города Байконыр, медицинская помощь оказывается только российскими медицинскими организациями в соответствии с законодательством РФ. Граждане Казахстана не обеспечены правом получать гарантированный объем медицинской помощи в соответствии с законодательством, бесплатные лекарственные средства и изделия медицинского назначения, проходить профилактические медицинские (скрининговые) осмотры.

«Население города Байконыр лишено доступа к высокоспециализированной медицинской помощи, доступной во всех регионах Казахстана, что увеличивает риск неблагоприятных исходов с инвалидизацией и снижением качества жизни», - отмечал министр.

По словам Биртанова, что принятие законопроекта позволит урегулировать вопрос оказания медицинской помощи гражданам Казахстана, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай, субъектами здравоохранения республики в соответствии с законодательством страны.