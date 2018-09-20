Музей памяти жертв терактов появится во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на церемонии поминовения жертв терроризма в Париже, заявил, что в стране будет создан музей памяти погибших при терактах, сообщает ТАСС .

«Я хочу, чтобы проектирование этого музея началось незамедлительно. Такой мемориал станет данью памяти всем погибшим в результате террористических актов», - сказал Макрон.

Также президент Франции в ходе своего выступления предложил установить Национальный день памяти жертв терроризма. Эта дата, как отметил Макрон, станет предметом дальнейших консультаций с общественными ассоциациями. «Республика многое сделала для помощи семьям пострадавших, но она может и должна сделать еще больше. Память о трагедиях, унесших сотни жизней невинных людей, должна жить в наших сердцах», - отметил французский президент.

Помимо этого, по словам Макрона, до конца года планирует учредить специальный центр, сотрудники которого будут отвечать за оказание поддержки пострадавшим в результате терактов.

13 ноября 2015 года во Франции произошла серия терактов. Тогда одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале «Батаклан», где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».