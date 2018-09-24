Стоимость нефти превысила $80,60 за баррель
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Цена нефти Brent достигла пика с ноября 2014 года
фото с сайта 24.kz

Впервые с ноября 2014 года цена на нефть марки Brent превысила $80,56 за баррель, достигнув пика с ноября 2014 года, сообщает ТАСС.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и на 11:35 мск достигла $80,69 за баррель. В последний раз цена нефти Brent находилась на этом уровне 24 ноября 2014 года.

Как сообщалось ранее, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире в воскресенье не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив – предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. Таким образом, лидеры соглашения – Саудовская Аравия и Россия – пока взяли паузу, чтобы увидеть, насколько велико будет реальное сокращение добычи в Иране.

По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов уронили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ соберет экстренную встречу в ноябре. В августе уровень исполнения сделки ОПЕК+ составил всего 129%, тогда как планировалось его снизить с 150% до 100%. То есть распродать 1 млн баррелей в сутки странам экспортерам не удается. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в июне оценивал возможные недопоставки нефти в осенние месяцы почти в 2 млн баррелей в сутки из-за вступления с 4 ноября в силу санкции США против Ирана, которые потенциально могут убрать с рынка его экспорт (2,6 млн баррелей в сутки). Между тем прогноз на 2019 год не говорит о дефиците предложения, отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Решение о мерах в будущем году министры могут принять на министерской встрече ОПЕК+ 6-7 декабря в Вене.


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