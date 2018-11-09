Самыми востребованными на рынке труда в Казахстане являются разнорабочие

По итогам мониторинга ситуации на рынке труда за 9 месяцев, проведенного АО «Центр развития трудовых ресурсов», наиболее популярными профессиями, по которым трудоустраиваются казахстанцы, обращающиеся в центры занятости населения, являются сторож, воспитатель и консультант-продавец, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«К ТОП-10 востребованных работодателями профессий относятся: разнорабочий, слесарь, социальный работник. 7 профессий относятся и к востребованным со стороны работодателей, и к профессиям, по которым активно трудоустраиваются граждане. Это подсобный рабочий, учитель, уборщик, водитель, медсестра, охранник, санитар», - говорится в сообщении ведомства.

В списке наиболее дефицитных профессий лидируют: подсобный рабочий (20522 вакансии), охранник (3953 вакансии), медицинская сестра или медбрат, (3683 вакансии), санитар (2531), водитель автомобиля (2322), уборщица помещений (2273), помощник воспитателя (2135), грузчик (1864), уборщик производственных и служебных помещений (1733), врач общей практики (1677).

Между тем к наиболее избыточным профессиям относятся: юрист (1510 вакансий), техник-программист (706 вакансий), финансист (570), экономист общего профиля (558), рабочий по благоустройству населенных пунктов (487), курьер (428), техник-технолог общего профиля (344), юрист-консультант (219), рыбак прибрежного лова (167), педагог начальной школы (146).