Мир за ночь 12-13 ноября 2018 года

Спрос на электроэнергию к 2040 году вырастет на 60%, в Таджикистане задержали планировавших теракты на российской военной базе боевиков, МАГАТЭ констатировало выполнение Ираном условия ядерного соглашения на фоне новых санкций, а из-за цен на топливо в мире обанкротились свыше 20 авиакомпаний. Между тем израильские ВВС нанесли удар по зданию телеканала ХАМАС, а при ударе коалиции по Сирии погибли и пострадали более 60 мирных жителей. В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта, в Швейцарии проходит выставка «тишины», а в США скончался американский создатель комиксов Стэн Ли.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на электроэнергию к 2040 году на 60%, сообщает «РИА Новости». Как следует из базового сценария ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook (WEO-2018), спрос на электроэнергию достигнет 26,4 тыс. ТВт.ч в 2025 году и более 35,5 тыс. ТВт.ч в 2040 году, что на 60% превышает нынешний уровень. Агентство отмечает, что до 2025 года, электричество, нефть и природный газ будут обеспечивают около 85% роста конечного спроса на энергию в почти равных долях. После 2025 года рост спроса на электроэнергию будет опережать увеличение спроса на другие виды топлива. По прогнозам МЭА, до 2040 года на электроэнергию придется около 40% прироста общего конечного энергопотребления, что на 10 п.п. превышает долю природного газа, который занимает второе место по росту потребления топлива на конечного потребителя. МЭА прогнозирует долю гидрогенерации на уровне 15% в 2040 году, ветроэнергетики на уровне 12%, ядерной и солнечной энергетики на уровне 9%. Другие возобновляемые источники энергии, такие как биоэнергия, геотермальная энергетика и так далее составят около 5% мировой генерации.

Спецслужбы Таджикистана задержали боевиков, предположительно планировавших теракты на проходной 201-й российской военной базы и в школе Минобороны России в Душанбе, сообщает газета «Коммерсантъ». Террористов, действовавших по заданию группировки «Исламское государство», удалось задержать во время их собрания в квартире на юго-западе Душанбе. Группировку возглавлял житель Душанбе Вахдат Сухробом, который ранее воевал в Сирии на стороне ИГ, а до этого находился в Кыргызстане и Иране. После получения информации о задержании боевиков российская военная база в Таджикистане перешла на усиленный режим несения службы.

МАГАТЭ подтвердилот, что Иран продолжает выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе на фоне новых санкций США, сообщает ТАСС. Как указывается в ежеквартальном отчете организации, за отчетный период запасы тяжелой воды в Иране составили 122,2 тонны и не превысили норму 130 тонн, а запасы обогащенного урана – 149,4 кг, что также не превысило установленный лимит 202,8 кг. Из СВПД в мае этого года вышли США, участниками соглашения остаются Иран, Китай, Франция, Россия, Великобритания и Германия, которые намерены в дальнейшем соблюдать СВПД.

Более 20 авиакомпаний, большинство из которых были небольшими европейскими авиаперевозчиками, обанкротились с начала года из-за цен на топливо, что является самым большим показателем с 2008 года – тогда во время роста топливных цен обанкротились более 60 авиаперевозчиков, сообщает РБК. Газета The Wall Street Journal связывает рост банкротств с дорожающей нефтью. В 2018 году банкротами стали в том числе датская бюджетная авиакомпания Primera Air, швейцарская Skyworks и немецкая Small Planet Airlines. Всего в мире насчитывается около 5 тыс. авиакомпаний. 9 ноября стоимость январских фьючерсов на нефть Brent опустилась ниже $70 а баррель, нефть WTI также подешевела до менее $59,9 за баррель. При этом в начале октября декабрьские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской бирже превысили отметку в $86 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года.

Здание телеканала палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Al-Aqsa TV уничтожено в результате удара израильской авиации, сообщает РБК. ВВС Израиля выпустили 5 ракет по штаб-квартире, вещание было временно прекращено. Армия Израиля телеканал «департаментом пропаганды ХАМАС». Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось с того, как в ночь на 12 ноября израильский спецназ убил пятерых палестинцев, в том числе одного из командиров ХАМАС, во время спецоперации также погиб один офицер армии Израиля. Позже с территории сектора Газа по Израилю запустили более 300 ракет, по меньшей мере 60 из которых удалось перехватить. В результате пострадали 13 жителей Израиля. В ответ израильские ВВС атаковали 70 целей на территории сектора Газа, во время авиаудара погибли 3 палестинца.

При ударе международной коалиции во главе с США по сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли и получили ранения более 60 мирных жителей деревни Шаафа, сообщает газета «Известия». Ранее, 9 ноября, в результате очередного удара США и их союзников погибли 26 жителей города Хаджин. МИД Сирии после этого призвал ООН привлечь к ответственности виновных в гибели мирных сирийцев и прекратить пребывание коалиции на территории республики. США и их союзники проводят военную операцию в Сирии под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» с 2014 года. За это время официальный Дамаск сообщал о сотнях жертв среди мирного населения из-за действий коалиции.

Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. Как сообщает «РИА Новости», с 1 января 2019 года на них можно будет ездить по автодорогам и рядом с ними, тогда как раньше на собачьих упряжках можно было ездить только в специально отведенных местах. Речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах. Ожидается, что в основном собачьими упряжками будут пользоваться на прогулках и в качестве активного отдыха. Езда на собачьих упряжках в Дании – это традиционное искусство. В стране действует клуб собачьих упряжек Dansk Polarhunde Klub, члены которого тренируют собак и вместе устраивают выезды.

В Музее коммуникаций в швейцарском Берне открылась выставка, посвященная полной «тишине». Как сообщает газета «Известия», выставка продлится до 17 июля 2019 года. Как отмечают авторы выставки, точно так же, как и шум, тишина является важнейшей частью нашей жизни, и в современном мире она становится всё более редкой. Выставка позволяет погрузиться в эту тему глубже и пролить свет на «социальный и исторический баланс» между шумом, спокойствием и тишиной.

В понедельник в больнице Лос-Анджелеса скончался американский создатель комиксов Стэн Ли, сообщает ТАСС. Ему было 95 лет. В больницу он был доставлен на машине скорой помощи. В феврале Ли был госпитализирован из-за проблем с сердцем и дыханием, а до этого он несколько раз отменял публичные мероприятия со своим участием из-за проблем со здоровьем. Писатель, редактор и сценарист Стэн Ли известен как создатель комиксов, в том числе про «Человека-паука» (Spider-Man), «Людей-Икс» (X-Men), «Железного человека» (Iron Man). Он работал главным редактором, издателем, а впоследствии занимал пост председателя совета директоров компании Marvel Comics.