Беларусь будет производить в Казахстане беспилотники

Беларусь и Казахстан намерены вместе выпускать беспилотники. К реализации совместного проекта планируется приступить в ближайшее время, сообщает БЕЛТА .

«Ожидаем, что в ближайшее время мы приступим к реализации совместного проекта по производству белорусских беспилотников в Казахстане. Надеемся, что темпы взаимодействия в IT-сфере будут нарастать и к уже успешно реализованным в этой области совместным инициативам прибавятся новые значимые проекты», - сказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он также считает «необходимым придать дополнительный импульс инвестиционному взаимодействию, сотрудничеству в IT-сфере, областях космоса и высоких технологий».

Кроме того, белорусская сторона готова активно участвовать в совместных инфраструктурных и промышленных проектах. Турчин сообщил, что «в качестве самостоятельного направления или составной части инициативы экономического пояса Шелкового пути интерес представляет совместное использование потенциала свободной экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота» на казахстанско-китайской границе и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Также он предложил рассмотреть вопрос о взаимном инвестировании и создании новых совместных проектов в Беларуси и Казахстане, нацеленных на работу с Китаем и европейскими странами.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин выступил за расширение производственной кооперации с Беларусью. По его словам, проблемные вопросы уже обсуждены, теперь надо реализовать договоренности на практике. Казахстан также заинтересован в увеличении объема контейнерных перевозок с Беларусью в направлении Китай-Европа-Китай, а также в развитии инвестиционного сотрудничества и расширении поставок казахстанских товаров на белорусский рынок.