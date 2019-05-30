В зоне особого внимания прокуроров должны быть права граждан – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, который представил отчет о состоянии законности и правопорядка в стране, сообщила Акорда.

В частности, генпрокурор доложил Токаеву о снижении уровня преступности, о проводимой работе по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе и деятельности по борьбе с отдельными видами преступлений, а также о ходе внедрения электронного уголовного и административного производства и автоматизации процесса назначения проверок.

Глава государства отметил необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизни. При этом, как подчеркнул Токаев, в зоне особого внимания прокуроров должны быть права граждан.

«Органам прокуратуры следует добиваться строгого соблюдения законов при использовании бюджетных средств, выделенных на социальные и другие государственные программы. Необходимо жестко пресекать нарушения законности», - заявил он.

По итогам встречи президент поставил ряд других задач перед надзорным органом.