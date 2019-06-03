Жамбылская область сильно зависит от республиканского бюджета – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Жамбылской области в Таразе отметил необходимость развивать промышленный и сельскохозяйственный потенциал региона, а также привлекать инвесторов для реализации проектов на территории СЭЗ, сообщила Акорда в Twitter.

«У области большой промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Тем не менее, регион сильно зависит от национального бюджета. Средняя заработная плата в регионе является одной из самых низких в стране», - заявил Токаев.

Он также считает, что «точкой роста» промышленности в регионе должна быть специальная экономическая зона «Химический парк «Тараз». На сегодня запущен всего лишь один проект, тогда как на строительство инфраструктуры СЭЗ затрачено 27 млрд тенге, отметил глава государства. Он поручил правительству совместно с акимом «укрепить работу по привлечению инвесторов для реализации проектов на территории СЭЗ».

«Прежде всего, следует обеспечить планируемое строительство сахарного завода», - подчеркнул президент.

Токаев отметил, что «при реализации проектов индустриализации необходимо уделять особое внимание современному технологическому производству» и «привлечь крупных инвесторов в обрабатывающую промышленность, особенно в химический кластер».

«Нам нужно улучшить благосостояние каждого региона. Сокращение разрыва между регионами является важной проблемой. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию всех регионов, в том числе и Жамбылской области», - подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что «принял решение о создании Национального совета по общественному доверию», который «обсудит и проанализирует наиболее важные вопросы в нашей стране».

Кроме этого, глава государства дал поручения полиции «принять немедленные меры» по пресечению наркоторговли и указал на необходимость снизить уровень преступности в регионе, а также отметил, что в области при строительстве нового жилья необходимо учитывать дефицит мест для учеников, трехсменной школы и аварийных корпусов.

Как сообщает Акорда, также президент в ходе визита в регион посетил завод минеральных удобрений ТОО «Казфосфат». Ему рассказали о работе технологической системы по производству минеральных удобрений, мощность которой в краткие сроки будет увеличена с 300 до 500 тыс. тонн в год, а также о том, что на предприятии используется местное сырье, в частности, фосфатное сырье из города Каратау.

«Завод – флагман химической промышленности страны, один из ведущих производителей желтого фосфора в мире. У вас есть все возможности выходить со своей продукцией на международные рынки. Необходимо и дальше повышать конкурентоспособность», - подчеркнул Токаев.