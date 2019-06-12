Они были доступны в течение нескольких часов
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В Казахстане после короткого перерыва вновь заблокированы соцсети и мессенджеры
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане после короткого перерыва вновь заблокированы социальные сети и мессенджеры. Недоступны WhatsApp, Telegram, Facebook и Instagram. Работает Twitter и доступен сервис YouTube.

Соцсети и мессенджеры стали недоступны накануне около 16 часов и не работали в течение всего вечера.

Этим утром все соцсети и мессенджеры были доступны. Блокировка введена вновь около 13 часов в среду.

В понедельник на пресс-конференции в столице президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал разобраться с регулярными блокировками соцсетей.

«Я сам активный пользователей социальных сетей. Персонально лично веду свою страничку в Твиттере. Поэтому, откровенно говоря, я не совсем был в курсе, что социальные сети блокировались. Но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение», - пообещал Токаев.

В среду утром в столице прошла инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева.

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