Часть медикаментов будет выведена из списка рецептурных, пообещал глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на отчетной встрече с населением во вторник назвал причины введения правила отпуска лекарств по рецепту врача. Он заверил, что от всех участников рынка будут требовать соблюдения законодательства. Однако с учетом пожеланий населения и врачей в ведомстве пересмотрят правила отнесения лекарств к рецептурным, сообщает Sputnik Казахстан .

«Часть препаратов, которые сегодня у нас относятся к рецептурным, мы выведем, их можно будет купить без рецепта. С учетом дефицита некоторых специалистов, например, антигистаминные, обезболивающие препараты. Поручаю до июля принять приказ довести до всех», - сказал Биртанов.

При этом глава Минздрава отметил, что рецептурная выдача лекарств позволяет вести контроль правильности назначения врача и обеспечение эффективности лечения. Второй причиной министр назвал профилактику побочных эффектов: благодаря рецептурному контролю можно выявлять, оценивать и предупреждать нежелательные последствия влияния тех или иных препаратов.

«В последнее время очень много стало проблем со злоупотреблением и наркотической зависимостью от препаратов, которые можно купить в аптеках без рецептов. Это очень серьезная проблема в обществе, которая беспокоит многих родителей», - сказал Биртанов.

Кроме этого, по словам Биртанова, существует проблема теневой продажи препаратов. Так, по его словам, сейчас порядка 10% имеющихся на рынке препаратов – фальшивые.

«Разумеется, когда недобросовестный работник аптеки хочет получить прибыль, он не будет думать о том, чтобы закупить качественные препараты – они стоят дорого. Он будет стремиться к фальсификату», - считает министр.

Другим аргументом в пользу введения рецептурной выдачи лекарств Биртанов назвал контроль затрат населения. Учитывая, что каждое третье лекарство завозится в страну и выдается на бесплатной основе, то для расширения перечня бесплатных лекарств важен строгий учет.

Вместе с тем, говоря о контроле цен на лекарства, Биртанов напомнил, что с июля в Казахстане вводится регулирование предельных цен в аптеках, а выдача препаратов по рецепту позволит жестче контролировать цены. А учитывая, что многие аптеки не выдают чеки, Минздрав не может просчитать объем реализуемого товара.

«Скажу честно, мы не знаем на самом деле, какая доля оборота наших аптек находится в теневом секторе. Международные эксперты говорят - около 50%. Это не просто товары народного потребления, это лекарства. С этим мы мириться не должны», - добавил он.

Министр также сообщил, что до 2021 года начнет работу система по отслеживанию фальшивых препаратов. Соответствующий проект сейчас запущен в пилотном режиме.

Напомним, что 6114 лекарственных препаратов в Казахстане сегодня отпускаются по рецепту врача. На законодательную новеллу Минздрава негативно отреагировали владельцы аптек и сами граждане, считая, что больные не смогут вовремя приобрести нужное лекарство.