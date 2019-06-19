В Алматы принудительно снесут рынок Mizam, сообщает «Казинформ» . Как сообщили в акимате города, 13 декабря 2018 года управлением государственного архитектурно-строительного контроля подано исковое заявление к ТОО «СеверТал» о сносе незаконно возведенного торгового рынка, суд исковые требования удовлетворил.

«Основанием для подачи иска послужили нарушения, выявленные по результатам проведенной УГАСК внеплановой проверки (строительство без разрешительной документации, расположение спорного объекта на инженерных сетях и частичное расположение земельного участка в санитарной зоне)», - напомнили в акимате.

Постановлением суда исковые требования о сносе незаконно возведенного торгового рынка удовлетворены. 10 июня исполнительный лист был передан на исполнение в департамент юстиции.

«10 июня судебными исполнителя собственнику торгового рынка Mizam вручено уведомление о добровольном исполнении судебного акта сроком до 17 июня. В случае неисполнения вышеуказанного судебного акта, судебным исполнителем принудительный снос назначен на 19 июня», - указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что акимат Алматы намерен расторгнуть договор аренды земли с рынком из-за невыполнения обязательств. Владельцев рынка оштрафовали на 1,5 млн тенге. указывалось, что в обязательства компании входило «содействие продовольственному обеспечению города, насыщению рынка качественными продуктами по доступным ценам и созданию благоприятных условий для стимулирования сельскохозяйственных производителей». Для этого на территории рынка планировалось построить современный оптово-распределительный торговый центр. Однако, по данным акимата, данные условия со стороны Mizam Operation были нарушены – построенный годом ранее павильон превратился в салон по реализации мебели и прочих непродовольственных товаров, а вместо современного торгового центра возвели обычное контейнерное сооружение.