Двух женщин задержали полицейские Шымкента за ложные сообщения о взрыве бомбы

Сотрудники департамента полиции Шымкента задержали двух женщин за распространение ложных сообщений о предстоящем взрыве мощной бомбы, сообщает пресс-служба МВД РК.

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст.247 ч.1 УК РК.

«За последние сутки это третий факт возбуждения уголовного дела по данной статье. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации и не подаваться панике», - отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом.

«Также министерство внутренних дел официально заявляет о 3 погибших в Арыси. Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах о большем количестве погибших, не подтверждаются. Если граждане обладают какой-либо дополнительной информацией о пострадавших, просим официально обращаться в органы внутренних дел», - говорится в сообщении.