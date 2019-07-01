Токаев указал главе КТЖ на необходимость повышать качество транспортных услуг

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя
правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Сауата Мынбаева, который доложил о текущем состоянии и перспективах развития сферы железнодорожного
транспорта.
«Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости активной реализации транспортно-логистического потенциала страны, наращивания экспортных и транзитных перевозок, повышения качества транспортных услуг», - сообщает Акорда.
Также Мынбаев доложил о принятых мерах по организации перевозок в условиях чрезвычайной ситуации в городе Арысь, о ситуации в сфере контейнерных перевозок, о проводимой работе по улучшению обслуживания пассажиров и снижению операционных издержек.
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.
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