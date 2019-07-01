Также важно наращивать экспортные и транзитные перевозки, напомнил президент
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Токаев указал главе КТЖ на необходимость повышать качество транспортных услуг
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Сауата Мынбаева, который доложил о текущем состоянии и перспективах развития сферы железнодорожного транспорта.

«Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости активной реализации транспортно-логистического потенциала страны, наращивания экспортных и транзитных перевозок, повышения качества транспортных услуг», - сообщает Акорда.

Также Мынбаев доложил о принятых мерах по организации перевозок в условиях чрезвычайной ситуации в городе Арысь, о ситуации в сфере контейнерных перевозок, о проводимой работе по улучшению обслуживания пассажиров и снижению операционных издержек.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.

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