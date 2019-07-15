Boeing 737 MAХ не смогут начать полеты раньше 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAХ, вероятно, не смогут начать полеты до 2020 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве и отрасли. Отмечается, что авиакомпания не успеет к этому времени исправить все найденные неисправности, пишет Коммерсант .

По словам источников в американском Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), самолеты смогут вернуться к полетам в январе 2020 года, но возвращение могут отложить изменения в руководстве FAA, в случае утверждения сенаторами Стивена Диксона его главой. Кроме того, авиакомпания откладывает начало подготовки для новых пилотов, запланированное на осень.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой. Все находившихся на борту 189 человек погибли. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами крушения также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру до выяснения причин катастроф. Запрет на полеты обошелся компании в $1 млрд: ее чистая прибыль в первом квартале 2019 года упала на 13%.