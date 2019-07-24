КМБПЧ подаст заявление против сотрудника полиции

Директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) Евгений Жовтис сообщил, что они планируют подать заявление против сотрудника полиции. Ссылаясь на видеозаписи с камер, установленных на территории КМБПЧ, Жовтис заявил, что некий участковый Рамиль Асаев присутствовал во время нападения группы женщин на журналистов 22 июля.

«Эти события сопровождались нашим участковым по имени Рамиль Асаев. Мы собираемся подать на него заявление о возбуждении уголовного дела за бездействие, потому что, согласно нашим видеозаписям, он присутствовал в ходе всего инцидента. Он аккуратно снимал, не предпринимая никаких действий, которые обязан был предпринять сотрудник правоохранительных органов. Поэтому я использую эту трибуну, чтобы обратиться к господину Тургумбаеву (министр внутренних дел – V) с простым вопросом: чем занимаются его полицейские, в частности, участковый, в задачу которого входит поддержание общественного порядка?», - сказал Жовтис во время пресс-конференции, посвященной вчерашнему инциденту, в результате которого некоторым журналистам сломали аппаратуру.

Также правозащитник заявил, что не сомневается в том, что за этой историей стоят власти. «Никаких сомнений, что власть за этим стоит, у меня нет. Мне даже доказательства не нужны, тут одно простое доказательство – безнаказанность [нападавших]», - сказал Жовтис.

Кроме того, он подчеркнул, что нечто подобное – делегирование властями права на насилие третьим лицам – в Казахстане уже было. «В конце 90-х годов была группа молодых людей при акимате, в задачу которых входило выражение недовольства теми, кто недоволен властью. Но, кроме нападения на Туякбая в Шымкенте, все-таки к насилию тогда не прибегали. Власти это использовали, создавали возмущенную общественность, но к насилию не прибегали. В последнее время мы стали сталкиваться с тем, что они прибегают к насилию. К сожалению, наши власти пошли по известному пути, который хорошо апробирован в Узбекистане, когда появляются женщины, с которыми не знаешь, как себя вести, их организуют, они нападают. В России – это молодые люди, в Украине – это и те, и другие. Так называемые «титушки» Такая же ситуация в последнее время в Кыргызстане – якобы молодые патриоты, которые атакуют», - сообщил правозащитник.

Жовтис подчеркнул: «Самая большая опасность, которую я вижу, это то, что государство делегирует право на насилие другим людям. Это крайне опасно, потому что создает гражданское напряжение и конфликт».

Напомним, что 22 июля группа женщин напала на журналистов радио «Азаттык» и «КазТАГ», которые направлялись на пресс-конференцию КМБПЧ «Государство борется с матерями и детьми». Кроме того, они напали на мать Оксаны Шевчук, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в участии в ДВК. «Напали на мать Оксаны Шевчук, которая должна была быть спикером на пресс-конференции. На сотрудника бюро по правам человека Сергея Дуванова вчетвером навалились женщины, они выхватили его сотовый телефон и унесли. Также пострадали трое журналистов: изданий Азаттык, КазТАГ и телеканала «Алматы». У кого-то утащили смартфоны, у кого-то разбили камеры. Мы вызвали полицию», - рассказал сотрудник КМБПЧ Андрей Свиридов.

Этот инцидент – не первый за последнее время. Вчера, 23 июля, фонд защиты свободы слова «Адил соз» заявил, что по их данным с марта 2019 было задержано около 30 журналистов, освещавших несанкционированные митинги. «Объяснения руководителей полицейских подразделений, что журналистов, как правило, после выяснения личности отпускали с извинениями, не отрицают тот факт, что задержание даже на 2-3 часа препятствует работникам СМИ выполнять свои профессиональные обязанности», - подчеркнули в «Адил соз».

В фонде напомнили, что нападки на свободу слова в стране имеют место давно. «Многие годы в Казахстане наблюдаются перманентные препятствия свободе выражения. Как правило, они оправдываются нормами национального законодательства, которое не соответствует международным принципам. Однако события последних месяцев демонстрируют уже эскалацию насилия, целью которой является уничтожение свободных диалоговых площадок, запугивание журналистов и гражданских активистов», - говорится в заявлении фонда.