Пожар в Каркаралинске удалось локализовать

Пожар в Бахтинском национальном парке в Каркаралинском районе Карагандинской области удалось локализовать, сообщает «Казинформ» . По информации начальника ДЧС области Ибрагима Кульшимбаева, далее будут проводиться работы по ликвидации огня.

«Сегодня, 16 августа, удалось локализовать пожар, возникший на территории Каркарлинского государственного национального парка. Это благодаря группировке сил и средств, которая была создана из числа сотрудников департамента по ЧС, местных исполнительных органов, также из сил и средств государственных национальных парков Каркаралинска, «Бұйратау», «Баянаул», «Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира», также подразделения «Казавиаспас», которая направила сюда вертолеты с водосливными устройствами, для тушения с воздуха. Общими усилиями удалось достичь этих результатов. На сегодня, мы считаем, пожар локализован. Остаются еще небольшие локальные очаги, после тушения этих очагов будем считать, что пожар полностью ликвидирован», - сказал Кульшимбаев.

Сотрудники ДЧС области будут работать до полной ликвидации огня. Точная причина пожара неизвестна, но есть предположения, что он возник из-за молнии.

Тушение природного пожара в Бахтинском лесничестве продолжается уже четвертый день. В ликвидации ЧС задействованы порядка 370 человек и 60 единиц техники, 3 вертолета с водосливными устройствами производят тушение с воздуха. Площадь пожара достигла 3700 га, из них площадь лесопокрытой территории – 1900 га. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью.