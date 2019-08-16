Пожар в Каркаралинске удалось локализовать

Пожар в Бахтинском национальном парке в Каркаралинском
районе Карагандинской области удалось локализовать, сообщает «Казинформ». По
информации начальника ДЧС области Ибрагима Кульшимбаева, далее будут проводиться
работы по ликвидации огня.
«Сегодня, 16 августа, удалось локализовать пожар, возникший на территории Каркарлинского государственного национального парка. Это благодаря группировке сил и средств, которая была создана из числа сотрудников департамента по ЧС, местных исполнительных органов, также из сил и средств государственных национальных парков Каркаралинска, «Бұйратау», «Баянаул», «Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира», также подразделения «Казавиаспас», которая направила сюда вертолеты с водосливными устройствами, для тушения с воздуха. Общими усилиями удалось достичь этих результатов. На сегодня, мы считаем, пожар локализован. Остаются еще небольшие локальные очаги, после тушения этих очагов будем считать, что пожар полностью ликвидирован», - сказал Кульшимбаев.
Сотрудники ДЧС области будут работать до полной ликвидации огня. Точная причина пожара неизвестна, но есть предположения, что он возник из-за молнии.
Тушение природного пожара в Бахтинском лесничестве продолжается уже четвертый день. В ликвидации ЧС задействованы порядка 370 человек и 60 единиц техники, 3 вертолета с водосливными устройствами производят тушение с воздуха. Площадь пожара достигла 3700 га, из них площадь лесопокрытой территории – 1900 га. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью.
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