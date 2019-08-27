Утверждены правила формирования президентского молодежного кадрового резерва

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о некоторых вопросах президентского молодежного кадрового резерва, которым постановил образовать Национальную комиссию по молодежному кадровому резерву при президенте РК, утвердил положение о ней, ее состав и правила формирования президентского молодежного кадрового резерва.

Согласно документу, задачами Нацкомиссии являются: общая координация работы по формированию резерва; решение вопросов о зачислении в резерв; обеспечение исполнения поручений президента по вопросам формирования резерва.

В соответствии с задачами на нее возлагаются функции: рассмотрение кандидатов, рекомендованных к зачислению в резерв; направление запросов и получение информации из государственных органов и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Нацкомиссии; принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Нацкомиссии.

Рабочим органом Национальной комиссии является отдел государственной службы и кадровой политики администрации президента.

Возглавляет комиссию руководитель администрации президента, начальник канцелярии президента и председатель Агентства по делам государственной службы – заместители председателя комиссии, членом комиссии установлен заместитель руководителя АП, курирующий вопросы региональной политики, а заведующий отделом государственной службы и кадровой политики АП – секретарем комиссии.

Согласно правилам формирования президентского молодежного кадрового резерва, в резерв может быть зачислен гражданин Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющий высшее образование и трудовой стаж работы не менее 5 лет. К участию в отборе в резерв не допускаются государственные служащие, назначенные президентом. Лица, зачисленные в резерв, могут претендовать на должности: министров, их заместителей, заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы; председателей комитетов центральных исполнительных органов; председателей и членов правлений национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний; акимов областей, городов республиканского значения, столицы; акимов городов областного значения, районов областей и районов в городах; ответсекретарей центральных исполнительных органов; руководителей аппаратов Конституционного Совета, управления делами президента, Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства по делам государственной службы, руководителей департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, секретаря Высшего судебного совета – руководителя аппарата;

руководителей аппаратов центральных исполнительных органов, в которых не введена должность ответственного секретаря, руководителей Национального центра по правам человека; руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы.

При отборе в резерв кандидатов будут тестировать на теоретические знания, оценивать их лидерские качества, уровень критического мышления, стратегического видения, мотивации и ценностей кандидатов (написание эссе, презентация проектов, прохождение интервью и др.). также кандидаты будут проходить собеседование в экспертной комиссии, состав которой определяется администрацией президента. Кандидаты, набравшие наивысшие результаты по итогам тестирования, допускаются к следующему этапу отбора в резерв, а кандидаты, набравшие наивысшие результаты по итогам этапа оценки, допускаются к собеседованию в экспертной комиссии. По итогам собеседования с учетом результатов предшествующих этапов отбора экспертная комиссия путем открытого голосования формирует список кандидатов, рекомендуемых к зачислению в резерв, и направляет его на рассмотрение в Национальную комиссию. Национальная комиссия выносит решение о зачислении кандидатов в резерв сроком на 5 лет.