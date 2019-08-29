Это будет сделано в октябре, пообещал Сагинтаев
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Концепт-план развития Алматы вынесут на общественное обсуждение
фото Жанары Каримовой

Выступая сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как будут решать существующие проблемы мегаполиса. По его словам, к октябрю будет вынесен на общественное обсуждение концепт-план развития города.

Сагинтаев считает, что сейчас самый принципиальный вопрос – устранить дисбалансы в развитии исторического центра и присоединенных районов мегаполиса – «Новой Алматы», так как за последние 10 лет площадь города выросла более чем в 2 раза, и резко возросла потребность в обеспечении новых районов инфраструктурой.

«Сейчас износ инженерных сетей превышает 60%. Каждый 19-й алматинец не имеет централизованного водоснабжения. Центральное водоснабжение и водоотведение отсутствует в 23 микрорайонах Наурызбайского, Алатауского, Медеуского, Турксибского, Бостандыкского и Жетысуского районов. 30% улиц города не освещены или освещены частично. В районах с присоединенными территориями – Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Бостандыкском - не освещены почти 40% улиц. 30% дорог из более чем 3 тыс. км улично-дорожной сети города, в основном в Новой Алматы, находится в плохом состоянии. Часть районов, прежде всего, Турксибский, Жетысуйский, Ауэзовский, недостаточно обеспечены жильем и школами. Обеспеченность школами в 1,5 раза ниже в Новой Алматы», - перечислил проблемы глава города.

Кроме этого, не хватает доступного благоустроенного жилья. Как констатировал Сагинтаев, более 80% горожан не могут себе позволить приобретение жилья в ипотеку, а 24,5 тыс. семей стоят в очереди на жилье.

«Важнейший вопрос для Алматы – плохое состояние воздуха. 80% опрошенных ставят экологию на первое место среди всех социально-экономических и политических проблем города. Все эти проблемы нужно решать, а значит потребуются огромные инвестиции, время и усилия местных исполнительных и представительных органов», - продолжил аким.

Чтобы решить все эти проблемы, акимат «будет развивать одновременно экономику и комфортную среду, не пренебрегая ни одним из факторов».

«Мы будем исходить из потребностей горожан. Смотреть на развитие города «глазами жителей». (…) Для определения направлений развития Алматы разрабатывается долгосрочный концепт-план развития города. К октябрю вынесем на общественное обсуждение», - пообещал глава города.

Согласно планам, к концу года будет начаты строительно-монтажные работы в 11-ти микрорайонах и разработаны проекты для 12 микрорайонов города по водообеспечению. К 2024 году водоснабжением будет охвачено 105 тыс. жителей. Также до конца года завершат строительство наружного освещения 208 улиц, на эти цели выделено 1,3 млрд тенге.

«Краткосрочная задача – довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 75%. Начато проектирование строительства 125 км дорог в 10 микрорайонах Алатауского, Медеуского, Турскибского, Наурызбайского районов. Прорабатывается с правительством выделение из республиканского бюджета на выкуп земельных участков для пробивки улиц и строительства развязок, а также на строительство 118 км дорог в 13 микрорайонах Алатауского района. Разрабатывается проект на пробивку ул.Толе би от ул.Яссауи до границы города и ул.Нурлы от ул.Сабденова до пр.Райымбека, которые станут основными магистральными дорогами Наурызбайского района», - продолжил Сагинтаев.

Вместе с тем он сообщил, что до конца года в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» будет приобретено 1020 квартир для работающей молодежи, сданы в эксплуатацию 30 многоквартирных домов (1020 квартир) в Алатауском и Турксибском районах для многодетных семей и других социально уязвимых слоев населения, а также разработана поэтапная программа сноса ветхих домов, которая включает в себя снос 948 ветхих домов.

«В течение 4-5 лет планируется произвести снос 267 ветхих домов, 2 321 семей будут обеспечены новым жильем», - сказал аким.

Кроме этого, он пообещал, что в ближайшие 2-3 года на 100% завершат замену устаревших лифтов, в следующем году будут выделены средства на ремонт фасадов и кровли домов для придания единого архитектурного облика города, а до конца этого года будет благоустроено порядка 55% дворов.

«В ближайшие 2 года планируем завершить 100%-е благоустройство дворов», - сказал Сагинтаев.

Также в этом году будет завершено строительство 5 детсадов на 790 мест. В следующем году будут введены в эксплуатацию 2 школы на 600 и 1200 мест, 4 пристройки почти на 1800 мест, а в Алатауском и Наурызбайском районах запланировано строительство 7 школ на 7 тыс. мест, колледжа на 720 мест в мкр. «Алгабас» и 2-х общежитий для студентов колледжей. Все эти объекты построят до 2022 года.

Кроме этого, определен 3-летний план потребности во врачебных амбулаториях. Так, по информации Сагинтаева, всего городу нужно 35 амбулаторий. До конца года будет открыто 10. В следующем году для экстренной кардиологической помощи запланировано открытие кардиоотделений в 3-х стационарах города (ЦГКБ, ГКБ №4 и 7), а в октябре откроется новая подстанция Службы скорой медицинской помощи в Алатауском районе.

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