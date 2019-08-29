Концепт-план развития Алматы вынесут на общественное обсуждение

Выступая сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как будут решать существующие проблемы мегаполиса. По его словам, к октябрю будет вынесен на общественное обсуждение концепт-план развития города.

Сагинтаев считает, что сейчас самый принципиальный вопрос – устранить дисбалансы в развитии исторического центра и присоединенных районов мегаполиса – «Новой Алматы», так как за последние 10 лет площадь города выросла более чем в 2 раза, и резко возросла потребность в обеспечении новых районов инфраструктурой.

«Сейчас износ инженерных сетей превышает 60%. Каждый 19-й алматинец не имеет централизованного водоснабжения. Центральное водоснабжение и водоотведение отсутствует в 23 микрорайонах Наурызбайского, Алатауского, Медеуского, Турксибского, Бостандыкского и Жетысуского районов. 30% улиц города не освещены или освещены частично. В районах с присоединенными территориями – Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Бостандыкском - не освещены почти 40% улиц. 30% дорог из более чем 3 тыс. км улично-дорожной сети города, в основном в Новой Алматы, находится в плохом состоянии. Часть районов, прежде всего, Турксибский, Жетысуйский, Ауэзовский, недостаточно обеспечены жильем и школами. Обеспеченность школами в 1,5 раза ниже в Новой Алматы», - перечислил проблемы глава города.

Кроме этого, не хватает доступного благоустроенного жилья. Как констатировал Сагинтаев, более 80% горожан не могут себе позволить приобретение жилья в ипотеку, а 24,5 тыс. семей стоят в очереди на жилье.

«Важнейший вопрос для Алматы – плохое состояние воздуха. 80% опрошенных ставят экологию на первое место среди всех социально-экономических и политических проблем города. Все эти проблемы нужно решать, а значит потребуются огромные инвестиции, время и усилия местных исполнительных и представительных органов», - продолжил аким.

Чтобы решить все эти проблемы, акимат «будет развивать одновременно экономику и комфортную среду, не пренебрегая ни одним из факторов».

«Мы будем исходить из потребностей горожан. Смотреть на развитие города «глазами жителей». (…) Для определения направлений развития Алматы разрабатывается долгосрочный концепт-план развития города. К октябрю вынесем на общественное обсуждение», - пообещал глава города.

Согласно планам, к концу года будет начаты строительно-монтажные работы в 11-ти микрорайонах и разработаны проекты для 12 микрорайонов города по водообеспечению. К 2024 году водоснабжением будет охвачено 105 тыс. жителей. Также до конца года завершат строительство наружного освещения 208 улиц, на эти цели выделено 1,3 млрд тенге.

«Краткосрочная задача – довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 75%. Начато проектирование строительства 125 км дорог в 10 микрорайонах Алатауского, Медеуского, Турскибского, Наурызбайского районов. Прорабатывается с правительством выделение из республиканского бюджета на выкуп земельных участков для пробивки улиц и строительства развязок, а также на строительство 118 км дорог в 13 микрорайонах Алатауского района. Разрабатывается проект на пробивку ул.Толе би от ул.Яссауи до границы города и ул.Нурлы от ул.Сабденова до пр.Райымбека, которые станут основными магистральными дорогами Наурызбайского района», - продолжил Сагинтаев.

Вместе с тем он сообщил, что до конца года в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» будет приобретено 1020 квартир для работающей молодежи, сданы в эксплуатацию 30 многоквартирных домов (1020 квартир) в Алатауском и Турксибском районах для многодетных семей и других социально уязвимых слоев населения, а также разработана поэтапная программа сноса ветхих домов, которая включает в себя снос 948 ветхих домов.

«В течение 4-5 лет планируется произвести снос 267 ветхих домов, 2 321 семей будут обеспечены новым жильем», - сказал аким.

Кроме этого, он пообещал, что в ближайшие 2-3 года на 100% завершат замену устаревших лифтов, в следующем году будут выделены средства на ремонт фасадов и кровли домов для придания единого архитектурного облика города, а до конца этого года будет благоустроено порядка 55% дворов.

«В ближайшие 2 года планируем завершить 100%-е благоустройство дворов», - сказал Сагинтаев.

Также в этом году будет завершено строительство 5 детсадов на 790 мест. В следующем году будут введены в эксплуатацию 2 школы на 600 и 1200 мест, 4 пристройки почти на 1800 мест, а в Алатауском и Наурызбайском районах запланировано строительство 7 школ на 7 тыс. мест, колледжа на 720 мест в мкр. «Алгабас» и 2-х общежитий для студентов колледжей. Все эти объекты построят до 2022 года.

Кроме этого, определен 3-летний план потребности во врачебных амбулаториях. Так, по информации Сагинтаева, всего городу нужно 35 амбулаторий. До конца года будет открыто 10. В следующем году для экстренной кардиологической помощи запланировано открытие кардиоотделений в 3-х стационарах города (ЦГКБ, ГКБ №4 и 7), а в октябре откроется новая подстанция Службы скорой медицинской помощи в Алатауском районе.