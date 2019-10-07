Правительство Казахстана изменит подход к выплатам АСП с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года в Казахстане изменятся подходы по выплате адресной социальной помощи. В частности, если трудоспособный член семьи откажется от работы, АСП будет лишаться вся семья. Как заявил в понедельник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов, правительство разработало новый законопроект, который включает поддержку многодетных семей, гарантированный социальные пакет и ряд других мер, главным ориентиром которых станет мотивация к труду граждан.

По информации Нурымбетова, за 9 месяцев текущего года АСП назначено 417 тыс. семьям, что составляет порядка 2,3 млн человек. Более половины получателей АСП – члены многодетных семей. Вместе с тем, признал министр, действующий механизм АСП имеет как положительные, так и отрицательные факты.

«С одной стороны, данная работа помогла нуждающимся семьям оказать реальную поддержку от государства, и некоторые смогли выйти из категории малообеспеченной семьи. С другой стороны, к сожалению, отдельные граждане злоупотребили расширением возможности АСП. К примеру, при назначении АСП более 73 тыс. семей скрыли доходы, выявлены незаконные назначения АСП. По данным случаям в соответствии с законодательством, местными исполнительным органам отработаны практически все случаи», - рассказал Нурымбетов.

В этой связи министерством труда подготовлен законопроект, который, как подчеркнул глава ведомства, «изменит действующую систему предоставления АСП». Главный ориентир – «мотивация к труду в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки в обеспечении прозрачности и справедливости».

По его словам, предлагаемые меры необходимо рассматривать в комплексе. В связи с чем новые позиции будут включать поддержку многодетных матерей, модернизированную адресную социальную помощь и гарантированный социальный пакет.

«Более 60% детей – это дети из многодетных семей. В этой связи предлагаем вывести из состава многодетных семей получателей АСП детей. Предоставить им поддержку независимо от дохода. Это признает авторитет многодетных матерей, повысит их материальное благополучие. Новое государственное пособие многодетных семьям предлагается установить в дифференцированных размерах от 42 500 до 73 370 тенге. АСП должно назначаться тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не имеет возможности выйти из нее самостоятельно», - начал рассказывать о нововведениях министр.

В этой связи предлагаются такие механизмы, как вернуть ежеквартальные назначения АСП и, соответственно, назначать как обусловленную и безусловную помощь на три месяца. Это, по мнению Нурымбетова, будет исключать случаи злоупотребления получателями АСП возможностью скрывать свои доходы. А так как среднедушевые семьи могут уменьшаться или увеличиваться, соответственно, «при ежеквартальном обращении за назначением АСП размер назначенной АСП может увеличиваться».

«АСП будет определяться для всех членов семьи как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом. Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенных мер содействия занятости, то все члены его семи теряют право на АСП. Также предлагается предоставить матери, занятой уходом за ребенком, правом на участие в активных мерах занятости по достижению им возраста трёх лет», - также рассказал министр.

Также предлагается внедрить гарантированный соцпакета детям из малообеспеченных семей: детей дошкольного возраста обеспечить питанием, гигиеническими средствами и образовательными услугами, школьников - бесплатным горячим питанием, бесплатным проездом в общественном транспорте «в школу и обратно», школьной формой и учебными принадлежностями за счет государства.

«Таким образом действующий механизм АСП будет скорректирован. Многодетные семьи были и останутся под защитой государства. В случае если многодетная семья, получающая пособие, останется в статусе малообеспеченной, в соответствии с предлагаемым законопроектом будет назначаться АСП», - подчеркнул Нурымбетов.

Кроме того, правительство предлагает усилить деятельность участковых комиссий.

«Немало примеров, когда получатели АСП проживали в особняках и имели несколько средств автотранспорта, внушительных размеров земельных участков и личные подсобные хозяйства. За данные случаи ответственны участковые комиссии. Поэтому в законопроекте предлагается предусмотреть компетенцию центрального исполнительного органа на утверждение критериев определения нуждаемости в адресной социальной помощи для участковых комиссий», - пояснил министр.

Одновременно власти предлагают дополнить основания для отказа семьям, которые по заключению комиссий не нуждаются в предоставлении АСП.

«Надо признать, что увеличение количества семей, претендующих на АСП, сказалось на загрузке комиссий, поэтому в законопроекте мы предлагаем увеличить срок для формирования заключений и проведения обследования материального положения семей с трёх до семи дней для участковых комиссий», - резюмировал Нурымбетов.