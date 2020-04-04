Мощностей для проведения уроков онлайн не хватит ни у одной страны в мире, уверен Жумагалиев

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев заявил, что стриминговые системы не будут использоваться для дистанционного обучения в Казахстане, поскольку для этого не хватит мощностей.

«Министерство образования и науки уже имеет соответствующую систему «Кунделик», которую возможно использовать в дистанционном обучении. Понятно, что «Кунделик» нужно еще немного нарастить с точки зрения опций предоставления более расширенного обучения, но я хотел бы сказать, что на сегодняшний момент обучение с использованием стриминговых систем, таких как Zoom и других, не представляется возможным. Потому что сегодня системы сами не готовы к такому большому количеству пользователей, они испытывают максимальное давление», - сказал министр.

«Стресс-тесты в Казахстане показали, что они (системы видеосвязи) не выдерживают такой нагрузки. Второе - сегодня нагрузка данных стриминговых потоков в случае подключения такого рода систем к образованию будет очень велика и превысит всю нагрузку, которая используется Казахстаном вообще. Поэтому сегодня таких мощностей нет не только у Казахстана, но и у других стран мира», - пояснил он.

Жумагалиев предложил пользоваться казахстанскими системами, которые «позволят обеспечить качественное проведение дистанционного обучения».