Заявки поступили от более 1,2 млн граждан
Почти 200 тысяч человек получили соцвыплату в 42 500 тенге
Фотография Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Более 1,2 миллионов граждан подали заявки на выплаты из государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП, однако пока соцвыплату получили только около 200 тысяч человек, сообщает во вторник пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«По состоянию на 11 часов 7 апреля от 1 млн 285 тыс. 473 граждан всего поступило 2 млн 22 тыс. 135 обращений за назначением соцвыплаты в связи с потерей дохода в период действия ЧП. Социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП назначены 198 645 гражданам», - говорится в сообщении.

В ведомстве попросили граждан направлять обращение только один раз, чтобы не увеличивались сроки рассмотрения заявки и напомнили, что проверка данных занимает три рабочих дня и, после принятия решения в ГФСС о назначении выплаты, заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которая передаёт их в банки второго уровня для осуществления выплаты.

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