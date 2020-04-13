У заболевших врачей не было средств защиты - Бюрабекова

В Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 211 медицинских работников, или 20,5% от всех заболевших. При этом, как заявила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова, проверки показали, что у медиков не было средств индивидуальной защиты, а также не соблюдались другие меры безопасности, в том числе, рабочий график.

«По всем очагам, где произошли случаи заражения коронавирусной инфекцией, наши территориальные департаменты провели проверки по установлению причин и факторов инфицирования медработников. Так, например, первый случай был в детской инфекционной больнице города Алматы. Развитию заболевания способствовало круглосуточное пребывание в стационаре медработников. На тот момент еще не было организовано проживание вне смены медработников, и они оставались внутри стационара в своих ординаторских. Также переутомляемость персонала, работа по 10 часов в смене или круглосуточно. Были установлены факты недостаточного обеспечения средствами индивидуальной защиты и неправильное применение средств индивидуальной защиты», - рассказала Бюрабекова.

Нарушения были и в других регионах. Например, в Карагандинской области выявлено нарушение режима работы - круглосуточное пребывание медицинских работников в стационаре и недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. В Атырауской областной больнице, при обращении беременной женщины с потенциальным диагнозом коронавирус, «не было проявлено должного уровня настороженности, поэтому медработники не соблюли правила по собственной защите и по соблюдению мер безопасности».

«В городе Нур-Султан по трем медицинским организациям – крупным очагам, где зарегистрированы случаи коронавируса среди медработников, не связанных с уходом и лечением пациентов, это сотрудники, которые заболели либо при контакте с другими заболевшими вне работы, либо…. сотрудники не проявили настороженность», - также добавила председатель комитета.

В целом по ее информации, на данный момент 211 казахстанских медиков заболели коронавирусной инфекцией, это 20,5% от общего числа заболевших. Заболевания выявлены в 13-ти регионах, самая высокая доля наблюдается в столице, городе Алматы, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

«74 случая - это медработники, которые работают в профильных стационарах и задействованы по уходу и лечению за пациентами, с подозрением и уже с подтвержденными случаями COVID-19, из них в карантинном стационаре столицы – 20 человек, в провизорном стационаре – 10 – это в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Туркестанской, в инфекционных больницах – 44 в городе Алматы – 28, городе Нур-Султан - 9, Атырауская область – 4, Жамбылской, Карагандинской и Кызылординской областях по 1 случаю», - перечислили Бюрабекова.

В неинфекционных стационарах и сети первичной медико-санитарной помощи, по ее информации, при контакте с больными заболел 51 медицинский работник, в том числе 21 специалист санитарно-эпидемиологической службы комитета. Самая высокая доля заболевших среди специалистов санитарно-эпидемиологической службы приходится на столицу - это 11 человек и Алматы – 7 человек.

«Необходимо отметить высокую регистрацию случаев COVID-19 среди медицинских работников организации здравоохранения, незадействованных в уходе и лечении пациентов с подтвержденными диагнозами COVID-19. Вместе с тем, данный контингент является важным эпидемиологическим звеном, и является возможным источником дальнейшего распространения инфекции. Так, по состоянию на 13 апреля заболело медицинских работников, не задействованных в уходе и лечении больных COVID-19 – 82 человека. Высокая заболеваемость зарегистрирована в городах Нур-Султан - 36 случаев и городе Алматы – 33, в Атырауской области зарегистрировано – 6 случаев, в Акмолинской – 3 случая, единичные случаи зарегистрированы в Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях и ведомственной службе МВД», - подчеркнула она.

Бюрабекова привела примеры, что в столице основную долю заболевших составили медработники, не привлеченные к выявлению и уходу за больными с COVID-19 в двух крупных стационарах – это Национальный научный кардиологический центр - 8 человек, Национальный научный центр онкологии и трансплантологии – 16 человек и медцентр «Мейрим» - 7 человек. По городу Алматы неблагополучная ситуация сложилась в Центральной городской больнице, где на сегодня уже зарегистрировано 37 случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников.