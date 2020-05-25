Алматинцев начнут штрафовать за отсутствие масок

«Мы особое внимание уделяем ношению масок, в том числе, в помещениях… Если гражданин нарушает карантинные мероприятия в части ношения масок, сумма штрафов будет достигать 5 МРП или 13 890 тенге. Должностные лица того или иного объекта, которые допускают граждан без масок на свои объекты, тоже подлежат наказанию в размере 15 МРП, а это 41 670 тенге. На всех объектах мы будем требовать и требуем на сегодня ношение масок. Если это малый бизнес, сумма штрафа составит 100 МРП или 277 800 тенге, если средний бизнес – 200 МРП, если крупный бизнес – 500 МРП, 1 млн 389 тыс. тенге. Вот такие серьезные административные меры мы вынуждены применять для того, чтобы соблюдались требования карантинных мер по обязательному ношению масок», - заявил Бекшин.

В свою очередь заместитель акима города Ерлан Кожагапанов также напомнил, что в городе Алматы масочный режим введен в обязательном порядке для того, чтобы ограничить заражение коронавирусной инфекцией и стабилизировать ситуацию. В этой связи департаменту полиции и районным акиматам поручили контролировать наличие масок у горожан.

«Они со вчерашнего дня очень активно эту работу проводят. Порядка 400 случаев, когда были сделаны замечания. Пока мы ограничиваемся только этой мерой. В ближайшее время, исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации, мы будем уже применять другие меры административного взыскания – штрафы и другие меры наказания», - подчеркнул Кожагапанов, отметив, что также штрафы будут накладывать за несоблюдение социальной дистанции в два метра.