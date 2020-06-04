«Самрук-Казына» купит акции мировых компаний на $100 млн

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» намерен купить акции мировых компаний и потратить на это $100 млн, заявил председатель правления Ахметжан Есимов в ходе заседания совета фонда.

«Фонд может воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой и выкупить на рынке акции, которые имеют на текущий момент низкую стоимость. Стоимость акций крупных компаний в нефтегазовом, технологическом, финансовом, авиационном и других секторах значительно просела, суверенные фонды в ожидании восстановления рынка начали покупать акции этих крупнейших компаний. Сделка прямого инвестирования за февраль – апрель 2020 года только по пяти суверенным фондам составили $18,6 млрд», - сказал Есимов.

Он подчеркнул, что «для этого есть все инструменты». В частности, созданный в 2018 году в целях диверсификации доходов фонд будущих поколений «BOLASHAK INVESTMENT».

«Первый год работы данного фонда дало хорошую доходность, мы 165 млн выделили, 11% доходность, сейчас составляет 180 млн (долларов – V)», - сказал он.

«Через этот инструмент можно привлекать акции крупных мировых компаний, как делают другие, чтобы поднять стоимость», - заявил в свою очередь Назарбаев.

«Для этого есть возможность выделить $100 млн», - ответил Есимов.