Госпитали для больных коронавирусом начнут открывать на спортобъектах Алматы

В Алматы спортобъекты «Халык Арена» и «Алматы Арена» задействуют под госпиталь для больных коронавирусом, сообщил на брифинге глава управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.

«С учета роста поступлений в стационары в городе отмечается дефицит коек. На сегодняшний день провизорные койки загружены практически на 90%, инфекционные – на 95%. Нами прорабатывается вопрос открытия дополнительных коек инфекционного профиля. Мы рассматриваем вариант открытия до 500 коек на базе «Халык Арены», - сообщил Надыров.

Кроме этого, рассматривается возможность открытия инфекционного стационара на базе госпиталя АО «Железнодорожная больница на 150 коек», проинформировал он.

«Таким образом, к имеющимся 190 койкам инфекционного профиля дополнительно будет открыто еще 650. При дальнейшем ухудшении ситуации есть возможность увеличить количество коек на базе «Халык Арены» еще на 300 коек. Аналогично можно открыть койки на базе «Алматы арены». Все это суммарно позволит развернуть количество инфекционных коек до 3700.

Провизорных коек в городе также есть возможность расширить до 1000 коек. Также нами будут рассмотрены вопросы открытия провизорных и инфекционных коек на базе общежитий», - добавил глава горздрава.

Он также сообщил, что на сегодняшний день сформированы бригады врачей и медсестер, готовых работать во вновь открываемых медорганизациях и приспособленных к этому помещениях.

«Мы провели инспекцию свободных помещений в городе. Есть определенные требования к разворачиванию тех или иных профилей, в частности, помещения должны быть обрабатываемые. В этом плане «Халык Арена» и «Алматы Арена» они подходят – там помещения все выложены кафелем, стены можно обрабатывать. И в целом помещения, которые располагают всей необходимой инфраструктурой, вентиляцией. Поэтому мы как вариант начали рассматривать, прорабатывать вопрос открытия дополнительных коек именно в наших спортивных сооружениях», - пояснил Надыров.

Он добавил, что на первом этапе планируется открыть до 500 коек, «но при необходимости только на базе «Халык Арена» можно увеличить более 1000 коек», так как там две арены – основная и та, на которой тренируются спортсмены.

«И эти помещения можно безболезненно задействовать и в ближайшее время уже развернуть там необходимую клинику, стационар», - сказа он.