Нью-Йоркский марафон отменили из-за коронавируса

Второй раз в истории Нью-Йоркский марафон не состоится, пишет «Коммерсантъ» . Как сообщают организаторы, забег, который должен пройти 1 ноября, отменили из-за коронавируса.

«Отмена марафона огорчает всех участников, но это было необходимо с точки зрения здоровья и безопасности… Мы с нетерпением ждем встречи в следующем году», - отметил руководитель Майкл Капирасо.

Тем, кто уже зарегистрировался на забег, вернут деньги или дадут возможность бесплатно принять участие в забеге 2021, 2022 или 2023 годов.

Нью-Йоркский марафон проходит ежегодно в первое воскресенье ноября. А отмена мероприятия происходит второй раз в истории с 1970 года – в 2012 году марафон отменили из-за урагана.