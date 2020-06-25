Он проходит традиционно в первое воскресенье ноября
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Нью-Йоркский марафон отменили из-за коронавируса
Фото AP/Eduardo Munoz Alvarez

Второй раз в истории Нью-Йоркский марафон не состоится, пишет «Коммерсантъ». Как сообщают организаторы, забег, который должен пройти 1 ноября, отменили из-за коронавируса.

«Отмена марафона огорчает всех участников, но это было необходимо с точки зрения здоровья и безопасности… Мы с нетерпением ждем встречи в следующем году», - отметил руководитель Майкл Капирасо.

Тем, кто уже зарегистрировался на забег, вернут деньги или дадут возможность бесплатно принять участие в забеге 2021, 2022 или 2023 годов.

Нью-Йоркский марафон проходит ежегодно в первое воскресенье ноября. А отмена мероприятия происходит второй раз в истории с 1970 года – в 2012 году марафон отменили из-за урагана.

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