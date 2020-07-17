700 тыс. казахстанцев могут получить 42 500 тенге проактивно – Минтруда

После завершения режима ЧП в Казахстане в министерстве труда и социальной защиты населения подсчитали, какое количество граждан продолжают оставаться без работы. Поэтому сегодня 700 тыс. казахстанцев получили SMS-сообщение для назначения выплаты 42 500 тенге в проактивном формате. Таким образом, им не нужно подавать заявку через сайт или телеграм-бот, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

«700 тыс. казахстанцев, получивших выплату в период действия режима чрезвычайного положения, чья деятельность с большой долей вероятности снова попала под ограничения, получили SMS-сообщение для проактивного назначения единовременной выплаты из государственного фонда социального страхования в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге», - сообщили в Минтруда.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить 42 500 тенге за июль тем гражданам, кто полностью потерял доход из-за введенного карантина. Накануне на брифинге в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, что гражданам, получившим выплату в период действия ЧП, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения в июле, будет направлено SMS-сообщение с запросом на подтверждение факта потери дохода для проактивного назначения выплаты.

«Мы предусматриваем назначение выплаты и в проактивном формате. Граждан, получивших выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения, мы через SMS-сообщение попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа и согласия на проактивное назначение, выплаты будут назначены без заявления. И им уже не нужно подавать заявления, они могут далее на портале отслеживать свой статус», - сказал Нурымбетов.

Что касается приема заявлений, то он начнется 17 июля – порталы и Тelegram-боты будут запущены сегодня во второй половине дня. Прием заявок продолжится до 1 сентября.