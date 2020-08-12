В Беларуси частично разблокирован интернет

В Беларуси утром в среду частично разблокирован интернет – доступны соцсети и мессенджеры, но с перебоями работают сайты местных СМИ, сообщает Еврорадио .

Проблемы с доступом в интернет начались в Беларуси в день выборов — 9 августа. За несколько дней до того секретарь Совета безопасности Андрей Равков предупредил кандидатов в президенты, что интернет в стране в день выборов могут отключить.

Непосредственно 9 августа «Белтелеком» сообщил, что проблемы с интернетом связаны с вредным трафиком, который идет из-за пределов Беларуси: мол, кибератаки направлены на сайты госорганов. Однако именно сайты госорганов продолжали открываться нормально, хотя доступ ко всем остальным был существенно затруднен.

10 августа Александр Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают "из-за границы", а не по инициативе властей.

Между тем в среду также стало известно о решении властей запретить в Беларуси продажи пиротехники, пишет Еврорадио.

Мера вводится немедленно, а от торговых сетей потребовали «принять срочные меры по выполнению постановления» правительства.

Во время уличных акций протеста в последние дня петарды и фейерверки приобрели популярность среди демонстрантов. Таким образом они ответили на светошумовые гранаты, которые используют белорусские силовики.

В Минске и других городах страны протесты продолжаются уже три дня, задержаны несколько тысяч человек, сотни ранены. Между тем для пострадавших и задержанных собран уже миллион долларов.