В Беларуси за четыре дня на акциях протеста задержали порядка 7 тыс. человек

МВД Беларуси заявило, что в среду на акциях против насилия по стране задержаны около 700 человек, пишет Euroradio .

По данным ведомства, в Минске 12 августа протестующие пытались перекрыть проезжую часть проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах Малиновка и Серебрянка, по улице Сурганова и других. В связи с этим были перебои в работе общественного транспорта. Кроме этого, в Минске и Барановичах автомобили умышленно сбивали сотрудников ГАИ, милиционеры использовали оружие.

В МВД заявляют, что «массовые беспорядки в стране прекратились, но уровень агрессии против правоохранительных органов остается высоким». За 9-13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, из них 28 госпитализированы. Но о количестве пострадавших граждан страны министерство не сообщает.

Как отмечает издание, общее количество задержанных по всей Беларуси за 4 дня приблизилось к 7 тысячам.

Днем в среду с акции в Минске начался четвертый день протестов в Беларуси: в этот день во множестве городов страны женщины, надев белую одежду, выстроились в живые цепи. В руках они держали цветы, иногда - плакаты. Участницы акций требовали остановить насилие силовиков в отношении протестующих. Вечером в Минске на акцию протеста вышли медики. Также в этот день о своем уходе с государственных телевизионных каналов и радиостанций объявили несколько ведущих.

Сегодня утром в разных районах Минска стали вновь появляться цепи солидарности.