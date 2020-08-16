Скончался Айсултан Назарбаев – СМИ

Скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, сообщил в восресенье портал Zakon.kz . Издание не указало источник своей информации, официальных комментариев о смерти Айсултана Назарбаева пока не было. Источник Vласти, близкий к администрации президента, подтвердил информацию.

Издание сообщает, что, по предварительным данным, Айсултан Назарбаев умер от остановки сердца.

Айсултану Назарбаеву через 10 дней должно было исполниться 30 лет. Он младший сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

В сентябре 2017 года в своем Facebook Айсултан Назарбаев написал, что употреблял наркотики и лечится от зависимости в настоящее время. После продолжительного отсутствия в соцсетях в 2018 году он написал, что находился в "российской тюрьме".

В октябре 2019 года в Лондоне он был приговорен к году тюрьмы условно и обязательному лечению после нападения на британского полицейского.