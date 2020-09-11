При этом авиасообщение между странами возобновится с 20 сентября
Наземная граница с Кыргызстаном останется закрытой
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

С 20 сентября Казахстан возобновит авиасообщение с Кыргызстаном, однако, наземная граница между странами останется закрытой, сообщили в пятницу Vласти в пресс-службе пограничной службе комитета национальной безопасности.

«По информации пресс-службы министерства индустрии и инфраструктурного развития, межведомственная комиссия дала разрешение на возобновление авиасообщения с 10 сентября. Учитывая внутренние вопросы, авиакомпания Air Astana начнет летать в Кыргызстан с 20 сентября», - сообщает агентство Sputnik Казахстан.

Вместе с тем, как сообщили Vласти в пресс-службе погранслужбы КНБ, граждане Казахстана смогут попасть в Кыргызстан только на самолете. Проезд границы на автотранспорте или пешком по-прежнему остается закрыт. Исключение составляют лишь некоторые категории.

«Для выезда казахстанцев в Кыргызстан действуют те же правила, что и в целом по всему периметру государственной границы: выезд осуществляется в соответствии с порядком пересечения границы на период карантинных ограничений. Это дипломаты, состав официальных делегаций, обладатели видов на жительство, близкие родственники, и ряд других случаев. С этим порядком можно ознакомиться на сайте КНБ, на информационных ресурсах органов внутренних дел и МИДа», - пояснили в Погранслужбе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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