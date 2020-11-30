Восстановление экономики Китая ускорилось

Производственная деятельность Китая в ноябре росла самыми быстрыми темпами более чем за 3 года, а рост в секторе услуг также достиг многолетнего максимума, поскольку экономическое восстановление страны после пандемии коронавируса ускорилось, сообщает Reuters .

Опубликованные в понедельник данные свидетельствуют о том, что вторая по величине экономика мира находится на пути к тому, чтобы стать первой, которая полностью избавится от бремени массовых остановок в промышленности. Производство в настоящее время в стране находится на уровне, предшествующем пандемии.

Согласно данным Национального бюро статистики, официальный индекс деловой активности в производственной сфере Китая (PMI) вырос до 52,1 в ноябре с 51,4 в октябре. Это был самый высокий показатель PMI с сентября 2017 года, и он оставался выше отметки в 50 пунктов, которая отделяет рост от сокращения на ежемесячной основе.

Аналитики отмечают, что повышение PMI в производственной сфере в ноябре с повсеместным улучшением показателей по субиндексам предполагает, что импульс восстановления в промышленном секторе стал более очевидным. Также аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в четвертом квартале ускорится до 5,7% в годовом исчислении с 4,9% в третьем квартале, что является впечатляющим отклонением от значительного сокращения в начале этого года. Ожидается, что экономика Китая вырастет примерно на 2% в течение всего года. Это хоть и самый слабый показатель более чем за 30 лет, но все же намного сильнее, чем другие крупные экономики, которые изо всех сил пытаются взять под контроль свои вспышки коронавируса.

Официальный PMI, который в основном ориентирован на крупные и государственные компании, показал, что субиндекс новых экспортных заказов в ноябре составил 51,5, улучшившись с 51,0 месяцем ранее. Это является хорошим предзнаменованием для экспортного сектора, который извлек выгоду из высокого зарубежного спроса на медицинские принадлежности и электронную продукцию. Однако растущий юань продолжает оказать давление на китайский экспорт, который до сих пор оставался на удивление устойчивым. В частности, некоторые компании отмечают, что по мере того, как курс юаня продолжает расти, корпоративная прибыль находится под давлением, а экспортные заказы снижаются.

Вместе с тем рынок труда по-прежнему испытывает напряжение. В ноябре сервисные компании сокращали количество рабочих мест более быстрыми темпами, а предприятия сокращали персонал уже седьмой месяц подряд, хотя и более медленными темпами.